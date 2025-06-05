https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/peskov-putin-trump-ile-gorusmesinde-rusyanin-havaalanlarina-yonelik-saldirilar-icin-kieve-yanit-1096822384.html
Peskov: Putin, Trump ile görüşmesinde Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev’e yanıt vereceğini söyledi
Peskov: Putin, Trump ile görüşmesinde Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev’e yanıt vereceğini söyledi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev'e yanıt vereceğini... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T12:58+0300
2025-06-05T12:58+0300
2025-06-05T13:08+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
abd
donald trump
bryansk
kursk
kursk bölgesi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı basın açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile çarşamba günü yaptığı görüşmede Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev'e yanıt vereceğini söylediğini doğruladı.Putin'in Bryansk Bölgesi’ndeki terör saldırısına ilişkin tezlerine bir kez daha dikkat çeken Peskov, "Bu Devlet Başkanımızın yaptığı önemli bir açıklamadır" diye konuştu.Peskov, trenin havaya uçurulması emrini Kiev rejiminin verdiği için bunun devlet düzeyinde terörizm olduğunun altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, Kursk ve Bryansk bölgelerindeki terör saldırılarına ilişkin kararların Ukrayna'nın en üst düzey siyasi kademesi olmadan alınmasının imkansız olduğunu ifade etti.
rusya
abd
bryansk
kursk
kursk bölgesi
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, bryansk, kursk, kursk bölgesi, kiev, saldırı, terör saldırısı
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, bryansk, kursk, kursk bölgesi, kiev, saldırı, terör saldırısı
Peskov: Putin, Trump ile görüşmesinde Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev’e yanıt vereceğini söyledi
12:58 05.06.2025 (güncellendi: 13:08 05.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev'e yanıt vereceğini söylediğini doğruladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı basın açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile çarşamba günü yaptığı görüşmede Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev'e yanıt vereceğini söylediğini doğruladı.
Putin'in Bryansk Bölgesi’ndeki terör saldırısına ilişkin tezlerine bir kez daha dikkat çeken Peskov, "Bu Devlet Başkanımızın yaptığı önemli bir açıklamadır" diye konuştu.
Peskov, trenin havaya uçurulması emrini Kiev rejiminin verdiği için bunun devlet düzeyinde terörizm olduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, Kursk ve Bryansk bölgelerindeki terör saldırılarına ilişkin kararların Ukrayna'nın en üst düzey siyasi kademesi olmadan alınmasının imkansız olduğunu ifade etti.