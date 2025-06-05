https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/peskov-putin-trump-ile-gorusmesinde-rusyanin-havaalanlarina-yonelik-saldirilar-icin-kieve-yanit-1096822384.html

Peskov: Putin, Trump ile görüşmesinde Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev’e yanıt vereceğini söyledi

Peskov: Putin, Trump ile görüşmesinde Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev’e yanıt vereceğini söyledi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev'e yanıt vereceğini... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T12:58+0300

2025-06-05T12:58+0300

2025-06-05T13:08+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

abd

donald trump

bryansk

kursk

kursk bölgesi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı basın açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile çarşamba günü yaptığı görüşmede Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev'e yanıt vereceğini söylediğini doğruladı.Putin'in Bryansk Bölgesi’ndeki terör saldırısına ilişkin tezlerine bir kez daha dikkat çeken Peskov, "Bu Devlet Başkanımızın yaptığı önemli bir açıklamadır" diye konuştu.Peskov, trenin havaya uçurulması emrini Kiev rejiminin verdiği için bunun devlet düzeyinde terörizm olduğunun altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, Kursk ve Bryansk bölgelerindeki terör saldırılarına ilişkin kararların Ukrayna'nın en üst düzey siyasi kademesi olmadan alınmasının imkansız olduğunu ifade etti.

rusya

abd

bryansk

kursk

kursk bölgesi

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, bryansk, kursk, kursk bölgesi, kiev, saldırı, terör saldırısı