https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/papara-hesaplarina-inceleme-bakiyelere-gecici-bloke-geldi-1096799598.html

Papara hesaplarına inceleme: Bakiyelere geçici bloke geldi

Papara hesaplarına inceleme: Bakiyelere geçici bloke geldi

Sputnik Türkiye

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında TMSF kayyumluğuna devredilen Papara, binlerce kullanıcıya hesaplarının incelendiğini bildirdi. Kullanıcılar hesaplarına... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T15:40+0300

2025-06-04T15:40+0300

2025-06-04T15:40+0300

ekonomi̇

papara

tmsf

kayyum

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Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcılarına e-posta göndererek hesaplarında inceleme süreci başlatıldığını duyurdu. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapabiliyor ancak bakiye kullanımı ve işlem yapılması geçici olarak durduruldu.Papara’nın kullanıcılarına gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.”İşlem limitlerinde yeni düzenlemePapara, incelemeyle birlikte işlem limitlerini de güncelledi. Artırılan limitler kapsamında kullanıcılar artık şu işlemleri günlük 10 bin TL’ye kadar gerçekleştirebilecek:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/paparaya-yasa-disi-bahis-operasyonu-11-kisi-tutuklandi-4-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest--1096675270.html

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papara, tmsf, kayyum