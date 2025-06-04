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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/papara-hesaplarina-inceleme-bakiyelere-gecici-bloke-geldi-1096799598.html
Papara hesaplarına inceleme: Bakiyelere geçici bloke geldi
Papara hesaplarına inceleme: Bakiyelere geçici bloke geldi
Sputnik Türkiye
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında TMSF kayyumluğuna devredilen Papara, binlerce kullanıcıya hesaplarının incelendiğini bildirdi. Kullanıcılar hesaplarına... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T15:40+0300
2025-06-04T15:40+0300
ekonomi̇
papara
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kayyum
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Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcılarına e-posta göndererek hesaplarında inceleme süreci başlatıldığını duyurdu. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapabiliyor ancak bakiye kullanımı ve işlem yapılması geçici olarak durduruldu.Papara’nın kullanıcılarına gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.”İşlem limitlerinde yeni düzenlemePapara, incelemeyle birlikte işlem limitlerini de güncelledi. Artırılan limitler kapsamında kullanıcılar artık şu işlemleri günlük 10 bin TL’ye kadar gerçekleştirebilecek:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/paparaya-yasa-disi-bahis-operasyonu-11-kisi-tutuklandi-4-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest--1096675270.html
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papara, tmsf, kayyum
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Papara hesaplarına inceleme: Bakiyelere geçici bloke geldi

15:40 04.06.2025
© AAMobil Bankacılık - İnternet Alışveriş
Mobil Bankacılık - İnternet Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA
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Yasadışı bahis soruşturması kapsamında TMSF kayyumluğuna devredilen Papara, binlerce kullanıcıya hesaplarının incelendiğini bildirdi. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapabiliyor ancak bakiye kullanımı geçici olarak askıya alındı. Aynı zamanda işlem limitleri günlük 10 bin TL'ye yükseltildi.
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcılarına e-posta göndererek hesaplarında inceleme süreci başlatıldığını duyurdu. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapabiliyor ancak bakiye kullanımı ve işlem yapılması geçici olarak durduruldu.
Papara’nın kullanıcılarına gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.”

İşlem limitlerinde yeni düzenleme

Papara, incelemeyle birlikte işlem limitlerini de güncelledi. Artırılan limitler kapsamında kullanıcılar artık şu işlemleri günlük 10 bin TL’ye kadar gerçekleştirebilecek:
Kendi bankasından Papara hesabına para yatırma
Papara hesabından banka hesabına para gönderme
ATM’den nakit çekme
Papara Card ile alışveriş
Hesaplar arası transfer
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
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