https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/palet-fabrikasinda-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1096821085.html
Palet fabrikasında yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Palet fabrikasında yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T12:16+0300
2025-06-05T12:16+0300
2025-06-05T12:16+0300
türki̇ye
kocaeli
yangın
yangın söndürme
fabrika yangını
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Cadde güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/yumurta-uretim-tesisinde-yangin-cikti-140-binden-fazla-tavuk-telef-oldu-1096801856.html
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kocaeli, yangın, yangın söndürme, fabrika yangını
kocaeli, yangın, yangın söndürme, fabrika yangını
Palet fabrikasında yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Kocaeli'nde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Cadde güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri yaralandı.