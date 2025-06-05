https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/palet-fabrikasinda-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1096821085.html

Palet fabrikasında yangın çıktı: Müdahale sürüyor

Palet fabrikasında yangın çıktı: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T12:16+0300

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2025-06-05T12:16+0300

türki̇ye

kocaeli

yangın

yangın söndürme

fabrika yangını

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Cadde güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri yaralandı.

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türki̇ye

kocaeli

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Sputnik Türkiye

kocaeli, yangın, yangın söndürme, fabrika yangını