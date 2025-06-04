https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/yumurta-uretim-tesisinde-yangin-cikti-140-binden-fazla-tavuk-telef-oldu-1096801856.html

Yumurta üretim tesisinde yangın çıktı: 140 binden fazla tavuk telef oldu

Yumurta üretim tesisinde yangın çıktı: 140 binden fazla tavuk telef oldu

Sputnik Türkiye

Ankara'da bir yumurta üretim tesisinde çıkan yangında 140 binden fazla tavuk telef oldu 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T17:20+0300

2025-06-04T17:20+0300

2025-06-04T17:20+0300

türki̇ye

ankara

yumurta

yumurta üretim çiftliği

yangın

yangın söndürme

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Ankara Çubuk'ta bir yumurta üretim tesisinde yangın çıktı. Yangında 140 binden fazla tavuğun telef olduğu belirtilirken bir kişi yaralandı. Yakuphasan Mahallesi'nde bulunan yumurta üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Binlerce tavuğun telef olduğu yangında 1 kişinin dumandan etkilendiği ve sağlık ekiplerince tedavi altına alındığı öğrenildi.Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.Diğer kümeslere sıçramadan kontrol altına alındı Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Kaymakam Bakır, yangının tesisteki bir kümeste çıktığını, diğer kümeslere ve müştemilata sıçramadan itfaiye ekipleri ve tesis çalışanlarının gayretleriyle kontrol altına alındığını söyledi.Bakır, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili şimdilik net bir şey söyleyemeyiz, ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra bu konuyla ilgili açıklamalar yapılacaktır." dedi. Söndürme çalışmalarında görev alanlara teşekkür eden Bakır, "Şu anda telef olan tavuk sayısını bilemiyoruz. Kapasiteye göre bir kümeste yaklaşık 140 bin tavuğun olabileceği değerlendiriliyor, ne kadarının telef olduğu soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak incelemede belli olacak." diye konuştu

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