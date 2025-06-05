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Otoyol geçiş ücretleri için yeni düzenleme: Otomatik artış dönemi başlıyor
Otoyol geçiş ücretleri için yeni düzenleme: Otomatik artış dönemi başlıyor
Sputnik Türkiye
Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol geçiş ücretlerine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçiş ücretleri, her yıl Yeniden Değerleme Oranı... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T07:46+0300
2025-06-05T07:46+0300
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ücret
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye’de milyonlarca aracın kullandığı otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde önemli bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, artık ücret artışları belirli dönemlerde değil, her yıl otomatik olarak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak yapılacak.Zamlar otomatik yansıyacakYeni düzenleme ile birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren, otoyol geçiş ücretleri her yıl bir önceki yılın YDO oranına göre otomatik olarak artırılacak. Bu, artık ücretlerin sadece ihtiyaç halinde değil, düzenli olarak artacağı anlamına geliyor.Küsuratlar yuvarlanacakÜcret artışı sonrası oluşan fiyat küsuratları da yeni uygulamayla birlikte en yakın 1 TL veya katına yuvarlanacak. Bu durum, hem sürücüler için hem de gişe işlemlerinde kolaylık sağlamayı hedefliyor.2024’ün YDO oranı yüzde 43.93Yeniden Değerleme Oranı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. 2024 yılı için YDO oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu oran 2026’dan itibaren her yıl otomatik zam oranı olarak baz alınacak.Mevcut zam sistemi değişiyorDaha önce geçiş ücretleri, ekonomik ihtiyaçlar ve enflasyon gibi etkenlere bağlı olarak dönemsel ve manuel şekilde belirleniyordu.
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otoyol, ücret, resmi gazete
otoyol, ücret, resmi gazete

Otoyol geçiş ücretleri için yeni düzenleme: Otomatik artış dönemi başlıyor

07:46 05.06.2025
© AAOtoyol geçiş
Otoyol geçiş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© AA
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Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol geçiş ücretlerine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçiş ücretleri, her yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar otomatik olarak artacak. Fiyatlardaki küsuratlar ise 1 TL veya katına yuvarlanacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye’de milyonlarca aracın kullandığı otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde önemli bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, artık ücret artışları belirli dönemlerde değil, her yıl otomatik olarak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak yapılacak.

Zamlar otomatik yansıyacak

Yeni düzenleme ile birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren, otoyol geçiş ücretleri her yıl bir önceki yılın YDO oranına göre otomatik olarak artırılacak. Bu, artık ücretlerin sadece ihtiyaç halinde değil, düzenli olarak artacağı anlamına geliyor.

Küsuratlar yuvarlanacak

Ücret artışı sonrası oluşan fiyat küsuratları da yeni uygulamayla birlikte en yakın 1 TL veya katına yuvarlanacak. Bu durum, hem sürücüler için hem de gişe işlemlerinde kolaylık sağlamayı hedefliyor.

2024’ün YDO oranı yüzde 43.93

Yeniden Değerleme Oranı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. 2024 yılı için YDO oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu oran 2026’dan itibaren her yıl otomatik zam oranı olarak baz alınacak.

Mevcut zam sistemi değişiyor

Daha önce geçiş ücretleri, ekonomik ihtiyaçlar ve enflasyon gibi etkenlere bağlı olarak dönemsel ve manuel şekilde belirleniyordu.
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