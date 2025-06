https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/otoyol-gecis-ucretleri-icin-yeni-duzenleme-otomatik-artis-donemi-basliyor-1096812487.html

Otoyol geçiş ücretleri için yeni düzenleme: Otomatik artış dönemi başlıyor

Otoyol geçiş ücretleri için yeni düzenleme: Otomatik artış dönemi başlıyor

Sputnik Türkiye

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol geçiş ücretlerine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçiş ücretleri, her yıl Yeniden Değerleme Oranı... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T07:46+0300

2025-06-05T07:46+0300

2025-06-05T07:46+0300

ekonomi̇

otoyol

ücret

resmi gazete

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096812616_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_920e64bc9705978ef6be308745edf578.jpg

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye’de milyonlarca aracın kullandığı otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde önemli bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, artık ücret artışları belirli dönemlerde değil, her yıl otomatik olarak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak yapılacak.Zamlar otomatik yansıyacakYeni düzenleme ile birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren, otoyol geçiş ücretleri her yıl bir önceki yılın YDO oranına göre otomatik olarak artırılacak. Bu, artık ücretlerin sadece ihtiyaç halinde değil, düzenli olarak artacağı anlamına geliyor.Küsuratlar yuvarlanacakÜcret artışı sonrası oluşan fiyat küsuratları da yeni uygulamayla birlikte en yakın 1 TL veya katına yuvarlanacak. Bu durum, hem sürücüler için hem de gişe işlemlerinde kolaylık sağlamayı hedefliyor.2024’ün YDO oranı yüzde 43.93Yeniden Değerleme Oranı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. 2024 yılı için YDO oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu oran 2026’dan itibaren her yıl otomatik zam oranı olarak baz alınacak.Mevcut zam sistemi değişiyorDaha önce geçiş ücretleri, ekonomik ihtiyaçlar ve enflasyon gibi etkenlere bağlı olarak dönemsel ve manuel şekilde belirleniyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/kurban-bayraminda-sicak-hava-alarmi-mevsim-normallerinin-uzerine-cikacak-1096811136.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otoyol, ücret, resmi gazete