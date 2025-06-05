Kurban Bayramı'nda sıcak hava alarmı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak
06:56 05.06.2025 (güncellendi: 06:57 05.06.2025)
© Fotoğrafİstanbul hava durumu
© Fotoğraf
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde havaların yağışsız ve sıcak geçeceğini duyurdu. Özellikle batıdan başlayarak ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak. Bazı doğu illerinde ise yerel sağanaklar görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı için hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak ve bayram boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Yağışsız ve sıcak günler geliyor
Tahminlere göre Türkiye, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcak ve yağışsız hava sisteminin etkisi altına girecek. Özellikle bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya gibi büyük şehirlerde hava, genellikle az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklıklar 2-4 derece artacak
Hava sıcaklığı, yurt genelinde 2 ila 4 derece artış gösterecek. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması ve sıcak çarpması riskine karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.
Doğu’da yerel yağışlar görülebilir
Arife günü: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak alacak.
Bayram 1. günü: Doğu Anadolu’nun doğusunda yağış bekleniyor.
Bayram 2. günü: Yağış beklenmiyor.
Bayram 3. günü: Hakkari, Van ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri sağanaklı.
Bayram 4. günü: Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağış görülebilir.
Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sıcaklıkla birleşen rüzgarın, özellikle kıyı bölgelerde serinletici etki yaratması öngörülüyor.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu