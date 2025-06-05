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Kurban Bayramı'nda sıcak hava alarmı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Kurban Bayramı'nda sıcak hava alarmı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde havaların yağışsız ve sıcak geçeceğini duyurdu. Özellikle batıdan başlayarak ülke... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı için hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak ve bayram boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Yağışsız ve sıcak günler geliyorTahminlere göre Türkiye, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcak ve yağışsız hava sisteminin etkisi altına girecek. Özellikle bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya gibi büyük şehirlerde hava, genellikle az bulutlu ve açık olacak.Sıcaklıklar 2-4 derece artacakHava sıcaklığı, yurt genelinde 2 ila 4 derece artış gösterecek. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması ve sıcak çarpması riskine karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.Doğu’da yerel yağışlar görülebilirRüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sıcaklıkla birleşen rüzgarın, özellikle kıyı bölgelerde serinletici etki yaratması öngörülüyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 36°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 24°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 34°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 34°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 31°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu
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Kurban Bayramı'nda sıcak hava alarmı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

06:56 05.06.2025 (güncellendi: 06:57 05.06.2025)
© Fotoğrafİstanbul hava durumu
İstanbul hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde havaların yağışsız ve sıcak geçeceğini duyurdu. Özellikle batıdan başlayarak ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak. Bazı doğu illerinde ise yerel sağanaklar görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı için hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak ve bayram boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yağışsız ve sıcak günler geliyor

Tahminlere göre Türkiye, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcak ve yağışsız hava sisteminin etkisi altına girecek. Özellikle bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya gibi büyük şehirlerde hava, genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıklar 2-4 derece artacak

Hava sıcaklığı, yurt genelinde 2 ila 4 derece artış gösterecek. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması ve sıcak çarpması riskine karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Doğu’da yerel yağışlar görülebilir

Arife günü: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak alacak.
Bayram 1. günü: Doğu Anadolu’nun doğusunda yağış bekleniyor.
Bayram 2. günü: Yağış beklenmiyor.
Bayram 3. günü: Hakkari, Van ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri sağanaklı.
Bayram 4. günü: Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağış görülebilir.
Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sıcaklıkla birleşen rüzgarın, özellikle kıyı bölgelerde serinletici etki yaratması öngörülüyor.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu
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