https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/kurban-bayraminda-sicak-hava-alarmi-mevsim-normallerinin-uzerine-cikacak-1096811136.html

Kurban Bayramı'nda sıcak hava alarmı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Kurban Bayramı'nda sıcak hava alarmı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde havaların yağışsız ve sıcak geçeceğini duyurdu. Özellikle batıdan başlayarak ülke... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T06:56+0300

2025-06-05T06:56+0300

2025-06-05T06:57+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı için hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak ve bayram boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Yağışsız ve sıcak günler geliyorTahminlere göre Türkiye, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcak ve yağışsız hava sisteminin etkisi altına girecek. Özellikle bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya gibi büyük şehirlerde hava, genellikle az bulutlu ve açık olacak.Sıcaklıklar 2-4 derece artacakHava sıcaklığı, yurt genelinde 2 ila 4 derece artış gösterecek. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması ve sıcak çarpması riskine karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.Doğu’da yerel yağışlar görülebilirRüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sıcaklıkla birleşen rüzgarın, özellikle kıyı bölgelerde serinletici etki yaratması öngörülüyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 36°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 24°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 34°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 34°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 31°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/termometreler-30-dereceyi-asiyor-3-bolgede-kuvvetli-ruzgar-ve-yagis-etkili-olacak-1096777368.html

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