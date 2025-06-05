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Ömer Çelik: Özgür Özel, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır
Ömer Çelik: Özgür Özel, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin, "Son açıklamalarıyla bir kere daha meşru... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T10:37+0300
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Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.Özel'in son açıklamalarıyla bir kere daha meşru siyaset alanının dışına çıktığını ifade eden Çelik, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullandığı dil, siyaset adabından ve en temel siyasi değerlerden yoksundur. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz. Bu dilin arkasındaki zihniyetle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.'Yolsuzluk iddialarına yanıt versin'Bu davranışların siyasi hayata meşru olmayan söz ve eylemler olarak geçtiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:Özgür Özel ne demişti?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziosmanpaşa'daki mitingde operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülmesine ilişkin görüntülere tepki gösterdi.Özgür Özel, "Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Bütün İstanbul'a soruyorum, cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa, çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız." dedi.Tutuklanan 11 belediye başkanının her birinin birbirinden temiz, çalışkan olduğunu ifade eden Özel, suçlarının başarmak ve kazanmak olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/chp-lideri-ozgur-ozel-hakkinda-resen-sorusturma-baslatildi-1096808354.html
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ömer çelik, chp, ak parti, özgür özel, akın gürlek
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Ömer Çelik: Özgür Özel, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır

10:37 05.06.2025
© Muhammed Selim KorkutataÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© Muhammed Selim Korkutata
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin, "Son açıklamalarıyla bir kere daha meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır." dedi.
Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.
Özel'in son açıklamalarıyla bir kere daha meşru siyaset alanının dışına çıktığını ifade eden Çelik, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullandığı dil, siyaset adabından ve en temel siyasi değerlerden yoksundur. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz. Bu dilin arkasındaki zihniyetle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

'Yolsuzluk iddialarına yanıt versin'

Bu davranışların siyasi hayata meşru olmayan söz ve eylemler olarak geçtiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncelikle ele alması gereken konu, partisiyle ilgili pek çok alanda çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının siyasi olarak öncelikle CHP'li siyasetçiler tarafından dile getirilmiş olmasıdır. Özgür Özel'in öncelikle CHP'li siyasetçilerin CHP'ye dönük birçok alanda dile getirdiği usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına açık yanıtlar vermesi gerekir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu iddialarla yüzleşmek yerine yargı makamlarını hedef alan tehdit dili kullanmaktadır. Özgür Özel'in son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu dil siyaset dili değildir ve bu tarz muhalefet etme biçimi olamaz. Devlet kurumlarının bu şekilde tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade etmeyiz. CHP yönetimi, gündem saptırmayı bırakmalıdır. CHP'li siyasetçiler tarafından CHP yönetimine ve çeşitli belediyelere dönük usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına cevap vermek esas işleri olmalıdır."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
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CHP lideri Özgür Özel hakkında re’sen soruşturma başlatıldı
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Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziosmanpaşa'daki mitingde operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülmesine ilişkin görüntülere tepki gösterdi.
Özgür Özel, "Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Bütün İstanbul'a soruyorum, cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa, çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız." dedi.
Tutuklanan 11 belediye başkanının her birinin birbirinden temiz, çalışkan olduğunu ifade eden Özel, suçlarının başarmak ve kazanmak olduğunu savundu.
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