https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/omer-celik-ozgur-ozel-mesru-siyaset-alaninin-disina-cikmistir-1096816342.html

Ömer Çelik: Özgür Özel, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır

Ömer Çelik: Özgür Özel, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin, "Son açıklamalarıyla bir kere daha meşru... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T10:37+0300

2025-06-05T10:37+0300

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Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.Özel'in son açıklamalarıyla bir kere daha meşru siyaset alanının dışına çıktığını ifade eden Çelik, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullandığı dil, siyaset adabından ve en temel siyasi değerlerden yoksundur. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz. Bu dilin arkasındaki zihniyetle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.'Yolsuzluk iddialarına yanıt versin'Bu davranışların siyasi hayata meşru olmayan söz ve eylemler olarak geçtiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:Özgür Özel ne demişti?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziosmanpaşa'daki mitingde operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülmesine ilişkin görüntülere tepki gösterdi.Özgür Özel, "Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Bütün İstanbul'a soruyorum, cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa, çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız." dedi.Tutuklanan 11 belediye başkanının her birinin birbirinden temiz, çalışkan olduğunu ifade eden Özel, suçlarının başarmak ve kazanmak olduğunu savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/chp-lideri-ozgur-ozel-hakkinda-resen-sorusturma-baslatildi-1096808354.html

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ömer çelik, chp, ak parti, özgür özel, akın gürlek