CHP lideri Özgür Özel hakkında re’sen soruşturma başlatıldı

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."