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CHP lideri Özgür Özel hakkında re’sen soruşturma başlatıldı
CHP lideri Özgür Özel hakkında re’sen soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldı. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T00:00+0300
2025-06-05T00:00+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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özgür özel, chp, son dakika, soruşturma, akın gürlek
özgür özel, chp, son dakika, soruşturma, akın gürlek
CHP lideri Özgür Özel hakkında re’sen soruşturma başlatıldı
00:00 05.06.2025 (güncellendi: 00:20 05.06.2025)
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."