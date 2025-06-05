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Nebenzya: BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oylaması kimin barış isteyip istemediğini gösterdi
Nebenzya: BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oylaması kimin barış isteyip istemediğini gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Gazze'ye ilişkin karar tasarısını veto etmesinin ardından Rusya'nın Birleşmiş Milletlet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ortadoğu’da gerçekten... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T03:56+0300
2025-06-05T03:56+0300
dünya
bm güvenlik konseyi
gazze
abd
vasiliy nebenzya
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Rusya'nın Birleşmiş Milletlet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Gazze'ye ilişkin karar tasarısını veto etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bir kez daha Ortadoğu'da kimin barış istediğini ve 'kimin jeopolitik oyunlar oynamaya devam ettiğini' gösterdiğini söyledi.Nebenzya, ilgili belgeye ilişkin oylama sonrası yaptığı konuşmada, “Ne yazık ki, Güvenlik Konseyi bir kez daha tüm üyelerin kabul edebileceği bir çözüme varamadı ve Gazze ile tüm Orta Doğu bölgesinin daha fazla kaosa sürüklenmesini önleyecek bir metin kabul edilemedi.” ifadelerini kullandı.Nebenzya ayrıca, Güvenlik Konseyi üyelerinin Ortadoğu’da gerçekten barış isteyenler ile 'jeopolitik oyunlarını sürdürmeye devam edenler' arasında ayrımı bir kez daha görme fırsatı bulduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/bmgkde-gazzede-ateskes-saglanmasi-icin-sunulan-karar-tasarisina-abdden-veto-1096809288.html
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bm güvenlik konseyi, gazze, abd, vasiliy nebenzya
bm güvenlik konseyi, gazze, abd, vasiliy nebenzya

Nebenzya: BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oylaması kimin barış isteyip istemediğini gösterdi

03:56 05.06.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezVasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
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ABD'nin Gazze'ye ilişkin karar tasarısını veto etmesinin ardından Rusya'nın Birleşmiş Milletlet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ortadoğu’da gerçekten barış isteyenler ile 'jeopolitik oyunlarını sürdürmeye devam edenler' arasında ayrımı bir kez daha görme fırsatı bulduğunu belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletlet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Gazze'ye ilişkin karar tasarısını veto etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bir kez daha Ortadoğu'da kimin barış istediğini ve 'kimin jeopolitik oyunlar oynamaya devam ettiğini' gösterdiğini söyledi.
Nebenzya, ilgili belgeye ilişkin oylama sonrası yaptığı konuşmada, “Ne yazık ki, Güvenlik Konseyi bir kez daha tüm üyelerin kabul edebileceği bir çözüme varamadı ve Gazze ile tüm Orta Doğu bölgesinin daha fazla kaosa sürüklenmesini önleyecek bir metin kabul edilemedi.” ifadelerini kullandı.
Nebenzya ayrıca, Güvenlik Konseyi üyelerinin Ortadoğu’da gerçekten barış isteyenler ile 'jeopolitik oyunlarını sürdürmeye devam edenler' arasında ayrımı bir kez daha görme fırsatı bulduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
DÜNYA
BMGK'de Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısına ABD'den veto
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