https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/nebenzya-bm-guvenlik-konseyindeki-gazze-oylamasi-kimin-baris-isteyip-istemedigini-gosterdi-1096810568.html

Nebenzya: BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oylaması kimin barış isteyip istemediğini gösterdi

Nebenzya: BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oylaması kimin barış isteyip istemediğini gösterdi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Gazze'ye ilişkin karar tasarısını veto etmesinin ardından Rusya'nın Birleşmiş Milletlet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ortadoğu’da gerçekten... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T03:56+0300

2025-06-05T03:56+0300

2025-06-05T03:56+0300

dünya

bm güvenlik konseyi

gazze

abd

vasiliy nebenzya

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Rusya'nın Birleşmiş Milletlet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Gazze'ye ilişkin karar tasarısını veto etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bir kez daha Ortadoğu'da kimin barış istediğini ve 'kimin jeopolitik oyunlar oynamaya devam ettiğini' gösterdiğini söyledi.Nebenzya, ilgili belgeye ilişkin oylama sonrası yaptığı konuşmada, “Ne yazık ki, Güvenlik Konseyi bir kez daha tüm üyelerin kabul edebileceği bir çözüme varamadı ve Gazze ile tüm Orta Doğu bölgesinin daha fazla kaosa sürüklenmesini önleyecek bir metin kabul edilemedi.” ifadelerini kullandı.Nebenzya ayrıca, Güvenlik Konseyi üyelerinin Ortadoğu’da gerçekten barış isteyenler ile 'jeopolitik oyunlarını sürdürmeye devam edenler' arasında ayrımı bir kez daha görme fırsatı bulduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/bmgkde-gazzede-ateskes-saglanmasi-icin-sunulan-karar-tasarisina-abdden-veto-1096809288.html

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