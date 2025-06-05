https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/bmgkde-gazzede-ateskes-saglanmasi-icin-sunulan-karar-tasarisina-abdden-veto-1096809288.html

BMGK'de Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısına ABD'den veto

BMGK'de Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısına ABD'den veto

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T00:48+0300

2025-06-05T00:48+0300

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından dün sunulan Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edildi.ABD Temsilcisi Dorothy Shea, veto kararına gerekçe olarak, "Bu karara karşı çıkmamız sürpriz olmamalı. İçerdiği, içermediği ve ileri sürülme biçimi için kabul edilemez." ifadelerini kullandı.Shea, "ABD, Hamas'ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti." diye ekledi.Slovenya: 14 evet oyu güçlü bir mesaj taşıyorSlovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, "Karar kabul edilmedi. Ancak 14 evet oyu güçlü bir mesaj taşıyor." dedi.ABD'nin bir veto oyuyla, Konsey'in harekete geçmesinin engellendiğini vurgulayan Zbogar, "Uluslararası toplumu 80 yıldır yönlendiren kurallardan vazgeçmek ile veto hakkı arasında bir tercih yapmak durumunda kaldığımızda insanlığı seçtik. Konsey'in engelsiz insani erişim ve açlıktan ölen sivillere yiyecek ulaştırılması için bu acil talep etrafında birleşmesi gerektiğini düşündük. Hiçbir savaş hedefi böyle bir eylemi haklı çıkaramaz. Bunun ortak anlayışımız olduğunu umduk ve bekledik." sözlerini kaydetti.

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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, gazze, hamas, abd