https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/nato-genel-sekreteri-rutte-nato-nukleer-potansiyelinin-guvenilirligini-ve-etkinligini-saglayacak-1096831365.html
NATO Genel Sekreteri Rutte: NATO, nükleer potansiyelinin güvenilirliğini ve etkinliğini sağlayacak
NATO Genel Sekreteri Rutte: NATO, nükleer potansiyelinin güvenilirliğini ve etkinliğini sağlayacak
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte, nükleer silahları ittifakın güvenliğinin temel taşı olarak nitelendirdi. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T19:30+0300
2025-06-05T19:30+0300
2025-06-05T19:28+0300
dünya
mark rutte
nato
kuzey atlantik
brüksel
nükleer silah
nato savunma bakanları toplantısı
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik İttifakı'nın nükleer bir blok olarak kalacağını ve nükleer potansiyelinin güvenilirliğini ve etkinliğini sağlayacağını söyledi.Rutte, “Bugün nükleer planlama grubu toplantısı yapıldı. Nükleer caydırıcılık, Kuzey Atlantik İttifakı'nın güvenliğinin temel taşı olmaya devam ediyor. NATO, nükleer silahlar var olduğu sürece nükleer ittifak olarak kalacak. NATO'nun nükleer potansiyelinin güvenilir ve etkili olmasını sağlayacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zaharova-moskova-natonun-rusya-sinirlarindaki-askeri-faaliyetlerini-dikkatle-izliyor-1096800244.html
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mark rutte, nato, kuzey atlantik, brüksel, nükleer silah, nato savunma bakanları toplantısı
mark rutte, nato, kuzey atlantik, brüksel, nükleer silah, nato savunma bakanları toplantısı
NATO Genel Sekreteri Rutte: NATO, nükleer potansiyelinin güvenilirliğini ve etkinliğini sağlayacak
NATO Genel Sekreteri Rutte, nükleer silahları ittifakın güvenliğinin temel taşı olarak nitelendirdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik İttifakı'nın nükleer bir blok olarak kalacağını ve nükleer potansiyelinin güvenilirliğini ve etkinliğini sağlayacağını söyledi.
Rutte, “Bugün nükleer planlama grubu toplantısı yapıldı. Nükleer caydırıcılık, Kuzey Atlantik İttifakı'nın güvenliğinin temel taşı olmaya devam ediyor. NATO, nükleer silahlar var olduğu sürece nükleer ittifak olarak kalacak. NATO'nun nükleer potansiyelinin güvenilir ve etkili olmasını sağlayacağız” dedi.