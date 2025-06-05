https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/nato-genel-sekreteri-rutte-nato-nukleer-potansiyelinin-guvenilirligini-ve-etkinligini-saglayacak-1096831365.html

NATO Genel Sekreteri Rutte: NATO, nükleer potansiyelinin güvenilirliğini ve etkinliğini sağlayacak

NATO Genel Sekreteri Rutte: NATO, nükleer potansiyelinin güvenilirliğini ve etkinliğini sağlayacak

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte, nükleer silahları ittifakın güvenliğinin temel taşı olarak nitelendirdi. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T19:30+0300

2025-06-05T19:30+0300

2025-06-05T19:28+0300

dünya

mark rutte

nato

kuzey atlantik

brüksel

nükleer silah

nato savunma bakanları toplantısı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik İttifakı'nın nükleer bir blok olarak kalacağını ve nükleer potansiyelinin güvenilirliğini ve etkinliğini sağlayacağını söyledi.Rutte, “Bugün nükleer planlama grubu toplantısı yapıldı. Nükleer caydırıcılık, Kuzey Atlantik İttifakı'nın güvenliğinin temel taşı olmaya devam ediyor. NATO, nükleer silahlar var olduğu sürece nükleer ittifak olarak kalacak. NATO'nun nükleer potansiyelinin güvenilir ve etkili olmasını sağlayacağız” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zaharova-moskova-natonun-rusya-sinirlarindaki-askeri-faaliyetlerini-dikkatle-izliyor-1096800244.html

kuzey atlantik

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Sputnik Türkiye

mark rutte, nato, kuzey atlantik, brüksel, nükleer silah, nato savunma bakanları toplantısı