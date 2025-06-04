https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zaharova-moskova-natonun-rusya-sinirlarindaki-askeri-faaliyetlerini-dikkatle-izliyor-1096800244.html

Zaharova: Moskova, NATO'nun Rusya sınırlarındaki askeri faaliyetlerini dikkatle izliyor

Zaharova: Moskova, NATO'nun Rusya sınırlarındaki askeri faaliyetlerini dikkatle izliyor

Sputnik Türkiye

NATO ülkeleri Rusya sınırları boyunca askeri faaliyetlere hız kesmeden devam ederken Moskova'dan uyarı geldi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T16:00+0300

2025-06-04T16:00+0300

2025-06-04T16:00+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın NATO ülkeleri tarafından Rusya sınırlarında yürütülen büyük ölçekli askeri faaliyetleri dikkatle takip ettiğini söyledi.NATO üyesi ülkelerin Rusya sınırlarına yakın bölgelerde provokatif faaliyetlerini artırmaya devam ettiğini belirten Zaharova, "Her yıl, Rus sınırlarına yakın yerlerde toplam 300 binden fazla askeri personelin katıldığı yaklaşık 50 faaliyet düzenleniyor" dedi.NATO ülkelerinin gerçekleştirdiği tüm büyük ölçekli askeri faaliyetlerin askeri olay riskini önemli ölçüde artırdığının da altını çizen Dışişleri Sözcüsü, bunun güvenlik durumunu daha da istikrarsız hale getirdiği mesajını verdi.Zaharova, "NATO ülkelerinin bu faaliyetleri stratejik caydırıcılık bağlamında bizim tarafımızdan yakından takip ediliyor, savunma planlamasında, muharebe ve operasyon eğitimlerinde dikkate alınıyor" ifadelerini kullandı.'6 bin Ukrayna askerinin cenazesi Kiev'e teslim süreci en kısa sürede başlayacak'Bu arada Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan anlaşma doğrultusunda 6 bin Ukrayna askerinin cenazesinin Kiev'e teslim sürecinin en kısa sürede başlayacağı bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kremlin-ukrayna-kirim-koprusune-saldirdi-1096793776.html

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