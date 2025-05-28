https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/bakanlik-markalari-ifsa-etti-liste-guncellendi-lahmacun-kebap-ve-yogurttaki-gercek-ortaya-cikti-1096596828.html

Bakanlık markaları ifşa etti, liste güncellendi: Lahmacun, kebap ve yoğurttaki gerçek ortaya çıktı

Bakanlık markaları ifşa etti, liste güncellendi: Lahmacun, kebap ve yoğurttaki gerçek ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıdalara karşı denetimlerini sıklaştırarak ifşaları sürdürüyor. Bal, et, peynir, zeytinyağı gibi temel ürünlerde yapılan... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T14:41+0300

2025-05-28T14:41+0300

2025-05-28T14:41+0300

türki̇ye

dana

tarım ve orman bakanlığı

taklit

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

lahmacun

kebap

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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte sahtecilik yapılan ürünlerin listesi genişledi. Tespit edilen firmalar, markalar ve yapılan hileler kamuoyuna açıklandı.Dana eti diye kanatlı eti kullanılmışYapılan kontrollerde birçok kebap, sucuk, döner ve lahmacun harcında dana eti yerine kanatlı eti veya sakadat (taşlık) kullanıldığı ortaya çıktı. Örneğin:Zeytinyağında tohum yağıSahtecilik sadece ette sınırlı kalmadı. Zeytinyağında da tağşişin boyutu büyüdü. Tohum yağı karıştırılarak satılan ürünler arasında şu markalar yer aldı:Peynirde bitkisel yağ, yoğurtta nişastaSüt ve süt ürünlerinde yapılan analizlerde bitkisel yağ, natamisin, nişasta gibi maddelere rastlandı. Tespit edilenlerden bazıları:Balda şeker karışımıAnzer Balı gibi iddialı isimlerle satılan balların büyük kısmında tağşiş tespit edildi. Bakanlık bu markaları açıkladı:Takviye ürünler ve baharatlar da güvende değilDenetimler yalnızca temel gıdalarla sınırlı değil. Bitkisel karışımlar, çikolatalar ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi bulundu.

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türki̇ye

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dana, tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, lahmacun, kebap