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Bakanlık markaları ifşa etti, liste güncellendi: Lahmacun, kebap ve yoğurttaki gerçek ortaya çıktı
Bakanlık markaları ifşa etti, liste güncellendi: Lahmacun, kebap ve yoğurttaki gerçek ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıdalara karşı denetimlerini sıklaştırarak ifşaları sürdürüyor. Bal, et, peynir, zeytinyağı gibi temel ürünlerde yapılan... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte sahtecilik yapılan ürünlerin listesi genişledi. Tespit edilen firmalar, markalar ve yapılan hileler kamuoyuna açıklandı.Dana eti diye kanatlı eti kullanılmışYapılan kontrollerde birçok kebap, sucuk, döner ve lahmacun harcında dana eti yerine kanatlı eti veya sakadat (taşlık) kullanıldığı ortaya çıktı. Örneğin:Zeytinyağında tohum yağıSahtecilik sadece ette sınırlı kalmadı. Zeytinyağında da tağşişin boyutu büyüdü. Tohum yağı karıştırılarak satılan ürünler arasında şu markalar yer aldı:Peynirde bitkisel yağ, yoğurtta nişastaSüt ve süt ürünlerinde yapılan analizlerde bitkisel yağ, natamisin, nişasta gibi maddelere rastlandı. Tespit edilenlerden bazıları:Balda şeker karışımıAnzer Balı gibi iddialı isimlerle satılan balların büyük kısmında tağşiş tespit edildi. Bakanlık bu markaları açıkladı:Takviye ürünler ve baharatlar da güvende değilDenetimler yalnızca temel gıdalarla sınırlı değil. Bitkisel karışımlar, çikolatalar ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi bulundu.
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dana, tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, lahmacun, kebap
dana, tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, lahmacun, kebap

Bakanlık markaları ifşa etti, liste güncellendi: Lahmacun, kebap ve yoğurttaki gerçek ortaya çıktı

14:41 28.05.2025
© İHALahmacun
Lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıdalara karşı denetimlerini sıklaştırarak ifşaları sürdürüyor. Bal, et, peynir, zeytinyağı gibi temel ürünlerde yapılan kontrollerde, boya, nişasta, natamisin, kanatlı eti ve tohum yağı karıştırmaları tespit edildi. Çok sayıda firma kamuoyuna açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte sahtecilik yapılan ürünlerin listesi genişledi. Tespit edilen firmalar, markalar ve yapılan hileler kamuoyuna açıklandı.

Dana eti diye kanatlı eti kullanılmış

Yapılan kontrollerde birçok kebap, sucuk, döner ve lahmacun harcında dana eti yerine kanatlı eti veya sakadat (taşlık) kullanıldığı ortaya çıktı. Örneğin:
Adana Kebap Dünyası-Emre Tatar adlı işletmenin "Çiğ Adana Kebap" ürününde kanatlı eti tespit edildi.
44 Sur Kardeşler-Sıddık Sur adlı işletmenin lahmacun iç harcında taşlık kullanıldığı belirlendi.
Kısmetoğlu Beyti Et Ürünleri, "Gold Dana Gurme Sucuk" adlı ürününde kanatlı eti karışımı ile tespit edildi.

Zeytinyağında tohum yağı

Sahtecilik sadece ette sınırlı kalmadı. Zeytinyağında da tağşişin boyutu büyüdü. Tohum yağı karıştırılarak satılan ürünler arasında şu markalar yer aldı:
Öz Dedemoğlu Grup - Gold Efe (Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı)
Zeki Koçhan - Ayvalık (Taş Baskı Soğuk Sıkım Zeytinyağı)
Gök Senin Gıda (Etiketsiz ürün)
Taş Fırın Cafe - Ümit Gözaydın (Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı)

Peynirde bitkisel yağ, yoğurtta nişasta

Süt ve süt ürünlerinde yapılan analizlerde bitkisel yağ, natamisin, nişasta gibi maddelere rastlandı. Tespit edilenlerden bazıları:
Aybey Süt Ürünleri – “Tulum Peyniri”nde bitkisel yağ, natamisin ve nişasta bulundu.
Bufalo Besicilik - Vol Süt – “Kaşar Peyniri”nde yağ oranı düşük ve bitkisel yağ eklendiği tespit edildi.
07 Defne Mandıra – “Afyon Kaymağı”nda inek sütü kullanıldı.

Balda şeker karışımı

Anzer Balı gibi iddialı isimlerle satılan balların büyük kısmında tağşiş tespit edildi. Bakanlık bu markaları açıkladı:
Saf Naturel Bal Gıda - Anzer Balcısı
Aydost Turizm Gıda – Aynı firmadan üç ayrı partide tağşiş belirlendi.
Karadeniz Arıcılık – “Kovancıoğlu Petekli Çiçek Balı” sahte çıktı.

Takviye ürünler ve baharatlar da güvende değil

Denetimler yalnızca temel gıdalarla sınırlı değil. Bitkisel karışımlar, çikolatalar ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi bulundu.
Okkas Gıda – Ginseng Chocolate ve Betox Coffee ürünlerinde bu tür maddelere rastlandı.
Arda Baharat - Sumak ve Zümrüt Baharatları - Tatlı Biber ürünlerinde gıdada yasaklı boya kullanımı tespit edildi.
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