https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/termometreler-30-dereceyi-asiyor-3-bolgede-kuvvetli-ruzgar-ve-yagis-etkili-olacak-1096777368.html

Termometreler 30 dereceyi aşıyor: 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak

Termometreler 30 dereceyi aşıyor: 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak

Sputnik Türkiye

4 Haziran'da İstanbul 29°C, İzmir 34°C olurken, Erzurum, Van, Sivas ve Siirt’te kuvvetli rüzgar ve yerel sağanaklar etkili olacak. Doğu bölgeleri için Meteoroloji'den uyarı var.

2025-06-04T06:58+0300

2025-06-04T06:58+0300

2025-06-04T06:58+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 4 Haziran Çarşamba günü hava tahminlerine göre batı bölgelerinde termometreler 30 dereceyi aşıyor. Doğu bölgelerinde ise şiddetli rüzgar ve yağış etkili olacak. İç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.Kuvvetli rüzgara dikkatSabah saatlerinden itibaren rüzgarın, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli rüzgarın, akşam saatlerinde etkisin yitirmesi tahmin ediliyor. İstanbul 4 Haziran hava sıcaklığı kaç derece?MARMARABalıkesir: 33°C, Az bulutlu ve açıkEdirne: 36°C, Az bulutlu ve açıkİstanbul: 29°C, Az bulutlu ve açıkKırklareli: 32°C, Az bulutlu ve açıkEGEAfyonkarahisar: 26°C, Az bulutlu ve açıkDenizli: 33°C, Az bulutlu ve açıkİzmir: 34°C, Az bulutlu ve açıkManisa: 35°C, Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana: 34°C, Az bulutlu ve açıkAntalya: 34°C, Az bulutlu ve açıkHatay: 31°C, Az bulutlu ve açıkIsparta: 29°C, Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara: 27°C, Parçalı ve az bulutluÇankırı: 28°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir: 29°C, Parçalı ve az bulutluKonya: 26°C, Parçalı ve az bulutluNot: Sivas çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkili olabilir.BATI KARADENİZBolu: 27°C, Parçalı ve az bulutluDüzce: 31°C, Parçalı ve az bulutluKastamonu: 26°C, Parçalı ve az bulutluZonguldak: 25°C, Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 29°C, Parçalı ve çok bulutluRize: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun: 25°C, Parçalı ve çok bulutluTrabzon: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 30°C, Parçalı ve çok bulutluVan: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNot: Bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGaziantep: 31°C, Parçalı ve az bulutluMardin: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSiirt: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNot: Doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.

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