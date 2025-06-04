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Termometreler 30 dereceyi aşıyor: 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak
Termometreler 30 dereceyi aşıyor: 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak
Sputnik Türkiye
4 Haziran'da İstanbul 29°C, İzmir 34°C olurken, Erzurum, Van, Sivas ve Siirt’te kuvvetli rüzgar ve yerel sağanaklar etkili olacak. Doğu bölgeleri için Meteoroloji'den uyarı var.
2025-06-04T06:58+0300
2025-06-04T06:58+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 4 Haziran Çarşamba günü hava tahminlerine göre batı bölgelerinde termometreler 30 dereceyi aşıyor. Doğu bölgelerinde ise şiddetli rüzgar ve yağış etkili olacak. İç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.Kuvvetli rüzgara dikkatSabah saatlerinden itibaren rüzgarın, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli rüzgarın, akşam saatlerinde etkisin yitirmesi tahmin ediliyor. İstanbul 4 Haziran hava sıcaklığı kaç derece?MARMARABalıkesir: 33°C, Az bulutlu ve açıkEdirne: 36°C, Az bulutlu ve açıkİstanbul: 29°C, Az bulutlu ve açıkKırklareli: 32°C, Az bulutlu ve açıkEGEAfyonkarahisar: 26°C, Az bulutlu ve açıkDenizli: 33°C, Az bulutlu ve açıkİzmir: 34°C, Az bulutlu ve açıkManisa: 35°C, Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana: 34°C, Az bulutlu ve açıkAntalya: 34°C, Az bulutlu ve açıkHatay: 31°C, Az bulutlu ve açıkIsparta: 29°C, Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara: 27°C, Parçalı ve az bulutluÇankırı: 28°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir: 29°C, Parçalı ve az bulutluKonya: 26°C, Parçalı ve az bulutluNot: Sivas çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkili olabilir.BATI KARADENİZBolu: 27°C, Parçalı ve az bulutluDüzce: 31°C, Parçalı ve az bulutluKastamonu: 26°C, Parçalı ve az bulutluZonguldak: 25°C, Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 29°C, Parçalı ve çok bulutluRize: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun: 25°C, Parçalı ve çok bulutluTrabzon: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 30°C, Parçalı ve çok bulutluVan: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNot: Bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGaziantep: 31°C, Parçalı ve az bulutluMardin: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSiirt: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNot: Doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
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4 haziran hava durumu, i̇stanbul sıcaklık, doğu anadolu sağanak, sivas yağmur uyarısı, van rüzgar tahmini, i̇zmir kaç derece, meteoroloji rüzgar uyarısı, güneydoğu sağanak geçişi, i̇zmir’de bugün sıcaklık ne kadar?
4 haziran hava durumu, i̇stanbul sıcaklık, doğu anadolu sağanak, sivas yağmur uyarısı, van rüzgar tahmini, i̇zmir kaç derece, meteoroloji rüzgar uyarısı, güneydoğu sağanak geçişi, i̇zmir’de bugün sıcaklık ne kadar?

Termometreler 30 dereceyi aşıyor: 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak

06:58 04.06.2025
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Meteoroloji'nin bugünkü hava tahminlerine göre hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Batı bölgelerinde termometreler 30 dereceyi aşarken Doğu bölgelerinde ise şiddetli rüzgar ve yağış etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, İç Anadolu, Doğu Anadol ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 4 Haziran Çarşamba günü hava tahminlerine göre batı bölgelerinde termometreler 30 dereceyi aşıyor. Doğu bölgelerinde ise şiddetli rüzgar ve yağış etkili olacak.
İç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli rüzgarın, akşam saatlerinde etkisin yitirmesi tahmin ediliyor.

İstanbul 4 Haziran hava sıcaklığı kaç derece?

MARMARA

Balıkesir: 33°C, Az bulutlu ve açık
Edirne: 36°C, Az bulutlu ve açık
İstanbul: 29°C, Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 32°C, Az bulutlu ve açık

EGE

Afyonkarahisar: 26°C, Az bulutlu ve açık
Denizli: 33°C, Az bulutlu ve açık
İzmir: 34°C, Az bulutlu ve açık
Manisa: 35°C, Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana: 34°C, Az bulutlu ve açık
Antalya: 34°C, Az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C, Az bulutlu ve açık
Isparta: 29°C, Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Not: Sivas çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkili olabilir.

BATI KARADENİZ

Bolu: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Not: Bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Not: Doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
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