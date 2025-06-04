Termometreler 30 dereceyi aşıyor: 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Meteoroloji'nin bugünkü hava tahminlerine göre hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Batı bölgelerinde termometreler 30 dereceyi aşarken Doğu bölgelerinde ise şiddetli rüzgar ve yağış etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, İç Anadolu, Doğu Anadol ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 4 Haziran Çarşamba günü hava tahminlerine göre batı bölgelerinde termometreler 30 dereceyi aşıyor. Doğu bölgelerinde ise şiddetli rüzgar ve yağış etkili olacak.
İç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgara dikkat
Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli rüzgarın, akşam saatlerinde etkisin yitirmesi tahmin ediliyor.
İstanbul 4 Haziran hava sıcaklığı kaç derece?
MARMARA
Balıkesir: 33°C, Az bulutlu ve açık
Edirne: 36°C, Az bulutlu ve açık
İstanbul: 29°C, Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 32°C, Az bulutlu ve açık
Edirne: 36°C, Az bulutlu ve açık
İstanbul: 29°C, Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 32°C, Az bulutlu ve açık
EGE
Afyonkarahisar: 26°C, Az bulutlu ve açık
Denizli: 33°C, Az bulutlu ve açık
İzmir: 34°C, Az bulutlu ve açık
Manisa: 35°C, Az bulutlu ve açık
Denizli: 33°C, Az bulutlu ve açık
İzmir: 34°C, Az bulutlu ve açık
Manisa: 35°C, Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana: 34°C, Az bulutlu ve açık
Antalya: 34°C, Az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C, Az bulutlu ve açık
Isparta: 29°C, Az bulutlu ve açık
Antalya: 34°C, Az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C, Az bulutlu ve açık
Isparta: 29°C, Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Not: Sivas çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkili olabilir.
BATI KARADENİZ
Bolu: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Not: Bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Not: Doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.