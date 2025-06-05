https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abd-disisleri-bakanligi-trumpin-ukrayna-konusunda-diplomatik-cabalarin-devam-ettirilmesi-cagrisini-1096811012.html
ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın Ukrayna konusunda diplomatik çabaların devam ettirilmesi çağrısını yineledi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın Ukrayna konusunda diplomatik çabaların devam ettirilmesi çağrısını yineledi
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesi çağrısını yineledi. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T04:54+0300
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Vladimir Zelenskiy’in ofis başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko ile yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesi çağrısını yineledi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Zelenskiy’in Ofis Başkanı Andriy Yermak ve Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko ile barışçıl çözümün müzakereler yoluyla sağlanmasının kritik önemi üzerine görüşmek üzere bir araya geldi. Bakan Yardımcısı, Başkan Trump’ın diplomatik çabaların devam ettirilmesi çağrısını yineledi.” ifadelerine yer verildi.Ayrıca Landau, 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci doğrudan müzakere turunun ardından atılacak sonraki adımları da değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abd-disisleri-bakanligi-trump-ve-putin-arasindaki-gorusme-abdnin-ukraynadaki-diplomatik-cabalarinin-1096810453.html
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abd, rusya, ukrayna, dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy
abd, rusya, ukrayna, dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy
ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın Ukrayna konusunda diplomatik çabaların devam ettirilmesi çağrısını yineledi
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesi çağrısını yineledi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Vladimir Zelenskiy’in ofis başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko ile yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesi çağrısını yineledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Zelenskiy’in Ofis Başkanı Andriy Yermak ve Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko ile barışçıl çözümün müzakereler yoluyla sağlanmasının kritik önemi üzerine görüşmek üzere bir araya geldi. Bakan Yardımcısı, Başkan Trump’ın diplomatik çabaların devam ettirilmesi çağrısını yineledi.” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Landau, 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci doğrudan müzakere turunun ardından atılacak sonraki adımları da değerlendirdi.