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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile anlaşmazlıklara rağmen diplomasi penceresinin açık olduğunu söyledi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile anlaşmazlıklara rağmen diplomasi penceresinin açık olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusunun iki taraf arasındaki en önemli ve temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğuna... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T02:04+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde uranyumun zenginleştirilmesi konusunda anlaşmazlıklar olduğunu ancak diplomasi penceresinin açık olduğunu ve müzakereler yoluyla bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirtti.İran'ın, ABD ile gerçekleştirdiği müzakerelerin 'karşılıklı saygı ortamında ve anlaşmaya varma yönünde ciddi bir iradeyle yapıldığını' söyleyen Arakçi, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusunun iki taraf arasındaki en önemli ve temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğuna dikkati çekti.Ülkesinin sivil nükleer programını sürdürme konusunda kararlı olduğunu aktaran Arakçi, "Zenginleştirme, tıbbi ve endüstriyel ihtiyaçlarımızı karşılamak için elzemdir. Yurt içinde üretilen radyoaktif izotoplar, her yıl 1 milyondan fazla hastanın tedavisine yardımcı oluyor. Bilim insanlarımızdan bazıları bu başarıya ulaşabilmek için canlarını feda etti. Biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.ABD'nin İran'a gönderdiği nükleer anlaşma teklifine ilişkin Arakçi, "ABD'nin son önerisi inceleniyor ve uygun zamanda İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda yanıt verilecek." ifadelerini kullandı.Arakçi, "Diplomasi penceresinin hala açık olduğuna ve müzakereler yoluyla bir çözüm bulma ihtimalinin gerçek olduğuna inanıyorum." dedi.
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haberler, abbas arakçi, abd, i̇ran, tahran, abd
haberler, abbas arakçi, abd, i̇ran, tahran, abd

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile anlaşmazlıklara rağmen diplomasi penceresinin açık olduğunu söyledi

02:04 05.06.2025
© AP Photo / Vahid SalemiAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusunun iki taraf arasındaki en önemli ve temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğuna dikkati çekerek, müzakereler yoluyla bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde uranyumun zenginleştirilmesi konusunda anlaşmazlıklar olduğunu ancak diplomasi penceresinin açık olduğunu ve müzakereler yoluyla bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirtti.
İran'ın, ABD ile gerçekleştirdiği müzakerelerin 'karşılıklı saygı ortamında ve anlaşmaya varma yönünde ciddi bir iradeyle yapıldığını' söyleyen Arakçi, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusunun iki taraf arasındaki en önemli ve temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğuna dikkati çekti.
Ülkesinin sivil nükleer programını sürdürme konusunda kararlı olduğunu aktaran Arakçi, "Zenginleştirme, tıbbi ve endüstriyel ihtiyaçlarımızı karşılamak için elzemdir. Yurt içinde üretilen radyoaktif izotoplar, her yıl 1 milyondan fazla hastanın tedavisine yardımcı oluyor. Bilim insanlarımızdan bazıları bu başarıya ulaşabilmek için canlarını feda etti. Biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.
ABD'nin İran'a gönderdiği nükleer anlaşma teklifine ilişkin Arakçi, "ABD'nin son önerisi inceleniyor ve uygun zamanda İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda yanıt verilecek." ifadelerini kullandı.
Arakçi, "Diplomasi penceresinin hala açık olduğuna ve müzakereler yoluyla bir çözüm bulma ihtimalinin gerçek olduğuna inanıyorum." dedi.
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