https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/chpli-5-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi-icisleri-bakanligi-karari-duyurdu-1096818655.html

CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı: İçişleri Bakanlığı kararı duyurdu

CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı: İçişleri Bakanlığı kararı duyurdu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Adana’da görev yapan CHP’li 5 belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kararın, İstanbul Cumhuriyet... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T11:26+0300

2025-06-05T11:26+0300

2025-06-05T11:38+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

belediye

chp

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İstanbul merkezli soruşturmalarda tutuklanan İstanbul Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Adana Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırmalara ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.Bakanlığın açıklamasına göre görevden uzaklaştırılan belediye başkanları şöyle sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/chp-lideri-ozgur-ozele-yeni-sorusturma-ankara-cumhuriyet-bassavciligi-da-resen-sorusturma-baslatti-1096817390.html

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