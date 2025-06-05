https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/chpli-5-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi-icisleri-bakanligi-karari-duyurdu-1096818655.html
CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı: İçişleri Bakanlığı kararı duyurdu
CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı: İçişleri Bakanlığı kararı duyurdu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Adana’da görev yapan CHP’li 5 belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kararın, İstanbul Cumhuriyet... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T11:26+0300
2025-06-05T11:26+0300
2025-06-05T11:38+0300
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İstanbul merkezli soruşturmalarda tutuklanan İstanbul Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Adana Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırmalara ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.Bakanlığın açıklamasına göre görevden uzaklaştırılan belediye başkanları şöyle sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/chp-lideri-ozgur-ozele-yeni-sorusturma-ankara-cumhuriyet-bassavciligi-da-resen-sorusturma-baslatti-1096817390.html
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i̇çişleri bakanlığı, belediye, chp
i̇çişleri bakanlığı, belediye, chp
CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı: İçişleri Bakanlığı kararı duyurdu
11:26 05.06.2025 (güncellendi: 11:38 05.06.2025)
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Adana’da görev yapan CHP’li 5 belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında alındığı bildirildi.
İstanbul merkezli soruşturmalarda tutuklanan İstanbul Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Adana Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırmalara ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.
Bakanlığın açıklamasına göre görevden uzaklaştırılan belediye başkanları şöyle sıralandı:
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
: “İcbar suretiyle irtikap
” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 03.06.2025’te tutuklandı
.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
: “Rüşvet almak ve icbar suretiyle irtikap
” suçlarıyla ilgili soruşturmada 03.06.2025 tarihinde tutuklandı
.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
: “Rüşvet almak
” suçlamasıyla aynı tarihte tutuklandı
.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
: Her ikisi de “İcbar suretiyle irtikap
” suçlamasıyla İstanbul’da başlatılan soruşturma sonucu tutuklandı
.