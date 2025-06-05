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İBB duyurdu: Kurban Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
İBB duyurdu: Kurban Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
Sputnik Türkiye
İBB, Kurban Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını açıkladı. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T11:45+0300
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türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
metro i̇stanbul
şehir hatları
kurban bayramı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İBB'ye ait toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurdu. İstanbul'da toplu taşıma hangi tarihler arasında ücretsiz?İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince İstanbulluların olumsuzluk yaşamaması için yürütülen hazırlıklar tamamlandı.Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, bayramı kapsayan 6-9 Haziran'da İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.Kurban Bayramı'nda hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları, gerekli hallerde ek seferler koyacak. Şehir Hatları, ek olarak 6 Haziran ve 7 Haziran gecesi, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında gece seferlerini gerçekleştirecek.Metro İstanbul da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 ve M7 hatlarında gece metrosu uygulaması yapacak. Metro İstanbul, bayram süresince toplam 9 bin 479 çalışanıyla hizmet verecek.
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istanbulda kurban bayramında otobüs ücretsiz mi, istanbulda toplu taşıma bayramda ücretsiz mi, bayramda toplu taşıma ücretsiz, metro bayramda ücretsiz mi, vapur bayramda ücretsiz mi, kurban bayramı istanbul, bayramda ulaşım ücretsiz mi
istanbulda kurban bayramında otobüs ücretsiz mi, istanbulda toplu taşıma bayramda ücretsiz mi, bayramda toplu taşıma ücretsiz, metro bayramda ücretsiz mi, vapur bayramda ücretsiz mi, kurban bayramı istanbul, bayramda ulaşım ücretsiz mi

İBB duyurdu: Kurban Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

11:45 05.06.2025 (güncellendi: 11:49 05.06.2025)
© Fotoğraf : Twitter @ Ekrem İmamoğlu İstanbul-metro
İstanbul-metro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© Fotoğraf : Twitter @ Ekrem İmamoğlu
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İBB, Kurban Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İBB'ye ait toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

İstanbul'da toplu taşıma hangi tarihler arasında ücretsiz?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince İstanbulluların olumsuzluk yaşamaması için yürütülen hazırlıklar tamamlandı.
Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, bayramı kapsayan 6-9 Haziran'da İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Kurban Bayramı'nda hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları, gerekli hallerde ek seferler koyacak. Şehir Hatları, ek olarak 6 Haziran ve 7 Haziran gecesi, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında gece seferlerini gerçekleştirecek.
Metro İstanbul da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 ve M7 hatlarında gece metrosu uygulaması yapacak. Metro İstanbul, bayram süresince toplam 9 bin 479 çalışanıyla hizmet verecek.
Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'da bayramda ulaşım ücretsiz mi?
3 Haziran , 11:03
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