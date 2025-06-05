https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/gozde-tatil-beldesine-24-saatte-50-bine-yakin-arac-girisi-yasandi-1096827846.html
Gözde tatil beldesine 24 saatte 50 bine yakın araç giriş yaptı
Gözde tatil beldesine 24 saatte 50 bine yakın araç giriş yaptı
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyen binlerce kişi Bodrum'a akın etti. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T15:30+0300
2025-06-05T15:30+0300
2025-06-05T15:59+0300
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bodrum
kurban bayramı
tatil
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. İlçeye son 24 saatte 50 bine yakın araç girişi yapıldığı belirtilirken, yoğunluğun artacağı kaydediliyor. Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu.Tüm tedbirler alındıJandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Çit, daha sonra durdurulan sürücülerin bayramını kutladı, kahve ve çikolata ikram etti.Misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Çit, güvenlik güçlerinin ve belediyenin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi. İlçeye son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bayram-trafigi-basladi-tem-otoyolunda-yogunluk-yasandi-1096805862.html
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bodrum, kurban bayramı, tatil
bodrum, kurban bayramı, tatil
Gözde tatil beldesine 24 saatte 50 bine yakın araç giriş yaptı
15:30 05.06.2025 (güncellendi: 15:59 05.06.2025)
Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyen binlerce kişi Bodrum'a akın etti.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. İlçeye son 24 saatte 50 bine yakın araç girişi yapıldığı belirtilirken, yoğunluğun artacağı kaydediliyor.
Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu.
Jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Çit, daha sonra durdurulan sürücülerin bayramını kutladı, kahve ve çikolata ikram etti.
Misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Çit, güvenlik güçlerinin ve belediyenin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi. İlçeye son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptığı belirtildi.