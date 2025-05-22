https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/100-yasindaki-filistin-sakini-ile-kizi-sputnike-konustu-su-an-ikinci-nakba-olayi-yasiyoruz-1096416194.html

100 yaşındaki Filistin sakini ile kızı Sputnik'e konuştu: Şu an ikinci Nakba olayı yaşıyoruz

100 yaşındaki Filistin sakini ile kızı Sputnik'e konuştu: Şu an ikinci Nakba olayı yaşıyoruz

Sputnik Türkiye

Şu an Filistin ve özellikle Gazze Şeridi'nde yaşananlar, akıllarda 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Filistin Mandası'nın yüz binlerce sakininin evlerini terk... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T17:42+0300

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Hayfa'dan kaçan ve o dönemde yaşananları hatırlayan 100 yaşındaki Filistinli Sheikha Al Jundi ve kızı Hala Al Jundi, 1948 olayları ile günümüzde yaşananlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları Sputnik'e anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/filistin-halki-gazze-seridini-terk-etmeyecek-1095937050.html

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100 yaşındaki Filistin sakini ile kızı Sputnik'e konuştu: Şu an ikinci Nakba olayı yaşıyoruz Sputnik Türkiye 100 yaşındaki Filistin sakini ile kızı Sputnik'e konuştu: Şu an ikinci Nakba olayı yaşıyoruz 2025-05-22T17:42+0300 true PT1M40S

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