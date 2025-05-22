https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/100-yasindaki-filistin-sakini-ile-kizi-sputnike-konustu-su-an-ikinci-nakba-olayi-yasiyoruz-1096416194.html
100 yaşındaki Filistin sakini ile kızı Sputnik'e konuştu: Şu an ikinci Nakba olayı yaşıyoruz
100 yaşındaki Filistin sakini ile kızı Sputnik'e konuştu: Şu an ikinci Nakba olayı yaşıyoruz
Sputnik Türkiye
Şu an Filistin ve özellikle Gazze Şeridi'nde yaşananlar, akıllarda 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Filistin Mandası'nın yüz binlerce sakininin evlerini terk... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T17:42+0300
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Hayfa'dan kaçan ve o dönemde yaşananları hatırlayan 100 yaşındaki Filistinli Sheikha Al Jundi ve kızı Hala Al Jundi, 1948 olayları ile günümüzde yaşananlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları Sputnik'e anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/filistin-halki-gazze-seridini-terk-etmeyecek-1095937050.html
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100 yaşındaki Filistin sakini ile kızı Sputnik'e konuştu: Şu an ikinci Nakba olayı yaşıyoruz
Sputnik Türkiye
100 yaşındaki Filistin sakini ile kızı Sputnik'e konuştu: Şu an ikinci Nakba olayı yaşıyoruz
2025-05-22T17:42+0300
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Sputnik Türkiye
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vi̇deo, filistin, gazze, hayfa, gazze şeridi, i̇srail-filistin, i̇srail, nakba
vi̇deo, filistin, gazze, hayfa, gazze şeridi, i̇srail-filistin, i̇srail, nakba
100 yaşındaki Filistin sakini ile kızı Sputnik'e konuştu: Şu an ikinci Nakba olayı yaşıyoruz
Şu an Filistin ve özellikle Gazze Şeridi'nde yaşananlar, akıllarda 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Filistin Mandası'nın yüz binlerce sakininin evlerini terk etmeye zorlanıp göç ettirildiği Nakba (Arapça Büyük Felaket) trajedisiyle benzerlikler kurduruyor.
Hayfa'dan kaçan ve o dönemde yaşananları hatırlayan 100 yaşındaki Filistinli Sheikha Al Jundi ve kızı Hala Al Jundi, 1948 olayları ile günümüzde yaşananlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları Sputnik'e anlattı.