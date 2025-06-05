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Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre üyesi Fatih Fil'e silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre üyesi Fatih Fil'e silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'de iş insanı Fatih Fil silahlı saldırıya uğradı. Fil hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir Çeşme'de meydana gelen olayda, Marin Alaçatı işletmecisi, Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş insanı Fatih Fil silahlı saldırıya uğradı. Fil hastanede tedavi altına alındı. Kafede otururken saldırıya uğradıAlaçatı'da meydana gelen olayda, iş insanı Fatih Fil, bir kafede oturduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, kanlar içerisinde yere yığıldı.Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Soruşturma başlatıldıPolis olayla ilgili soruşturma başlatırken kimliği belirsiz saldırganın tespit edilmesi için bölgedeki kameralar inceleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kagithanede-eglence-mekanina-el-bombasi-atildi-3u-agir-7-kisi-yarali-1096573602.html
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i̇zmir, alaçatı, silahlı saldırı, fatih fil

Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre üyesi Fatih Fil'e silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

11:10 05.06.2025
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© AA
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İzmir'de iş insanı Fatih Fil silahlı saldırıya uğradı. Fil hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir Çeşme'de meydana gelen olayda, Marin Alaçatı işletmecisi, Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş insanı Fatih Fil silahlı saldırıya uğradı. Fil hastanede tedavi altına alındı.

Kafede otururken saldırıya uğradı

Alaçatı'da meydana gelen olayda, iş insanı Fatih Fil, bir kafede oturduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kimliği belirsiz saldırganın tespit edilmesi için bölgedeki kameralar inceleniyor.
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