https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/filoglu-group-yonetim-kurulu-baskani-ve-fenerbahce-kongre-uyesi-fatih-file-silahli-saldiri-1096817480.html

Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre üyesi Fatih Fil'e silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre üyesi Fatih Fil'e silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İzmir'de iş insanı Fatih Fil silahlı saldırıya uğradı. Fil hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T11:10+0300

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türki̇ye

i̇zmir

alaçatı

silahlı saldırı

fatih fil

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İzmir Çeşme'de meydana gelen olayda, Marin Alaçatı işletmecisi, Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş insanı Fatih Fil silahlı saldırıya uğradı. Fil hastanede tedavi altına alındı. Kafede otururken saldırıya uğradıAlaçatı'da meydana gelen olayda, iş insanı Fatih Fil, bir kafede oturduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, kanlar içerisinde yere yığıldı.Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Soruşturma başlatıldıPolis olayla ilgili soruşturma başlatırken kimliği belirsiz saldırganın tespit edilmesi için bölgedeki kameralar inceleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kagithanede-eglence-mekanina-el-bombasi-atildi-3u-agir-7-kisi-yarali-1096573602.html

türki̇ye

i̇zmir

alaçatı

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i̇zmir, alaçatı, silahlı saldırı, fatih fil