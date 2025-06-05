Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama: 'İstanbul'da yapılan toplantı tarihi bir adım olmuştur'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı: 143 kalemin 111’inde fiyat artışı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite sınavına başvuru sayısı neden düşüyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Toygan Avanoğlu: 'Hayatımın sonuna kadar insanları mutlu etmeyi planlıyorum'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzayın, astronotların bağışıklık sistemi üzerine etkisi belirlendi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ocakta değil, gönülde yanan ateş
15:06
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
15:13
5 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
15:26
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yeni Suriye ordusu, potansiyel bir bomba haline geliyor. Birkaç grubun yan yana gelip darbe yapma ihtimali yüksek’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'dan bu yana: Kırk yıllık hatır
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:17
73 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
22:31
26 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
23:05
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları, VNL 2025'e galibiyetle başladı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İç siyasette neler oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/erdogandan-rusya-ukrayna-gorusmelerine-iliskin-aciklama-istanbulda-yapilan-toplanti-tarihi-bir-adim-1096820337.html
Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama: 'İstanbul'da yapılan toplantı tarihi bir adım olmuştur'
Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama: 'İstanbul'da yapılan toplantı tarihi bir adım olmuştur'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolasıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan, 2 Haziran'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerine yer... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T12:08+0300
2025-06-05T12:15+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
i̇stanbul
rusya
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096820398_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_302d6366d8a571fa96e785a0cbf99a41.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılan toplantı dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur" diye konuştu. Erdoğan, siyaset gündemine ilişkin de mesajlar verdi. CHP'nin bayramlaşmamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:"86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek isterim. Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye’nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen bıllboardlarda dediğimiz gibi adımız kardeşlik soyadımız Türkiye’dir.Örgütün kendinin fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Aziz milletimizin duası siyaset kurumunun desteğiyle yakın bir zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep birlikte kurtaracağız. "Terörsüz Türkiye" menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız.Türkiye olarak gerek Filistin'deki soykırımın durdurulması gerekse Rusya Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla neticelenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da yapılan toplantı, dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur.Komşumuz Suriye’de yeni yönetimin ülkenin milli birliği ve toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de destekleriyle Suriye inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/chpli-5-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi-icisleri-bakanligi-karari-duyurdu-1096818655.html
türki̇ye
i̇stanbul
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096820398_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a2e3448176484ea2ff6bd8526b31823.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, rusya, chp
recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, rusya, chp

Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama: 'İstanbul'da yapılan toplantı tarihi bir adım olmuştur'

12:08 05.06.2025 (güncellendi: 12:15 05.06.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolasıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan, 2 Haziran'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerine yer verdiği açıklamasında, CHP’nin bayramlaşmamasıyla ilgili de konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılan toplantı dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur" diye konuştu.
Erdoğan, siyaset gündemine ilişkin de mesajlar verdi. CHP'nin bayramlaşmamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek isterim. Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye’nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen bıllboardlarda dediğimiz gibi adımız kardeşlik soyadımız Türkiye’dir.
Örgütün kendinin fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Aziz milletimizin duası siyaset kurumunun desteğiyle yakın bir zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep birlikte kurtaracağız. "Terörsüz Türkiye" menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız.
Türkiye olarak gerek Filistin'deki soykırımın durdurulması gerekse Rusya Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla neticelenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da yapılan toplantı, dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur.
Komşumuz Suriye’de yeni yönetimin ülkenin milli birliği ve toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de destekleriyle Suriye inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir."
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
TÜRKİYE
CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı: İçişleri Bakanlığı kararı duyurdu
11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала