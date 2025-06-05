https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/chp-lideri-ozgur-ozele-yeni-sorusturma-ankara-cumhuriyet-bassavciligi-da-resen-sorusturma-baslatti-1096817390.html

CHP lideri Özgür Özel'e ikinci soruşturma: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da re'sen soruşturma başlattı

CHP lideri Özgür Özel'e ikinci soruşturma: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da re'sen soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında, partisinin mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T11:10+0300

2025-06-05T11:10+0300

2025-06-05T11:19+0300

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özgür özel

cumhuriyet başsavcılığı

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chp

akın gürlek

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.Özgür Özel'e ikinci soruşturmaAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, "suç işlemeye tahrik", "kamu görevlisine hakaret ve tehdit" iddiaları yer aldı.Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı gerekçeyle Özel hakkında soruşturma başlatmıştı.Özgür Özel ne dedi?Özgür Özel Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmasında "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alınan CHP’lilerin adliyeye götürülürken sıraya dizilerek görüntülerinin çekilmesine tepki göstermişti.Özgür Özel İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenmiş ve "Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Bütün İstanbul'a soruyorum, cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa, çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız." dedi.Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenmiş, "AK Parti'de aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü, alın bunu buradan." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/omer-celik-ozgur-ozel-mesru-siyaset-alaninin-disina-cikmistir-1096816342.html

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