https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/beykoz-belediyesi-sorusturmasi-iddianame-kabul-edildi-1096828649.html

Beykoz Belediyesi soruşturması: İddianame kabul edildi

Beykoz Belediyesi soruşturması: İddianame kabul edildi

Sputnik Türkiye

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de olduğu 26 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması 2 Eylül'de görülecek. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T16:39+0300

2025-06-05T16:39+0300

2025-06-05T16:39+0300

türki̇ye

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beykoz belediyesi

alaattin köseler

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Tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de olduğu 26 kişi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.Köseler, ilk kez 2 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.Fezleke hazırlanmıştıBeykoz Belediyesinde yönelik gerçekleştirilen "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 402 sayfalık fezleke hazırlanmıştı.Fezlekede, görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köselerin de aralarında bulunduğu 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması istendi.Köseler hakkıında "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla ceza istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/chp-lideri-ozgur-ozele-yeni-sorusturma-ankara-cumhuriyet-bassavciligi-da-resen-sorusturma-baslatti-1096817390.html

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chp, beykoz belediyesi , alaattin köseler