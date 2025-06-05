https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abdli-generalden-trumpa-ukraynaya-yonelik-tedbir-alma-cagrisi-1096815204.html

ABD’li generalden Trump’a Ukrayna’ya yönelik tedbir alma çağrısı

ABD’li generalden Trump’a Ukrayna’ya yönelik tedbir alma çağrısı

Sputnik Türkiye

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, barışı korumak için ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesine son vermesi gerektiğini belirtti. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T09:38+0300

2025-06-05T09:38+0300

2025-06-05T09:35+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

michael flynn

donald trump

rusya

ukrayna

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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General Michael Flynn, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD’yi Ukrayna’daki çatışmadan çekilmeye çağırdı.Flynn, “Başkan Trump haklı. Bu onun savaşı değil. Ukrayna'daki tüm açık ve gizli askeri ve diğer hükümet yetkililerinin geri çağrılması çağrısında bulunuyorum. İzinsiz askeri eylemlere olası katılımları hakkında bilgi edinmek üzere sorgulanmaları çağrısında bulunuyorum. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarına yardım ve yataklık eden tüm Amerikalılar yasaları çiğneme konusunda soruşturulmalı” diye yazdı.Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırılarını gerçekleştirenlerin ABD'nin de düşmanı haline geldiğini çünkü Moskova ve Washington arasındaki nükleer silahlar ve taşıyıcılarına yönelik özel anlaşmaların etkilendiğini belirten general, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yaparak İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını ve Ukrayna ordusunun Rus hava üslerine yönelik saldırılarını ele aldılar ve Moskova ile Washington arasındaki işbirliğinin yeniden tesis edilmesine yönelik beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardı. Trump, görüşmeyi olumlu değerlendirerek Ukrayna ve aynı derecede önemli diğer konulardaki temasların devam edeceğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rusyada-british-council-yasaklandi-1096814369.html

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