https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abdli-generalden-trumpa-ukraynaya-yonelik-tedbir-alma-cagrisi-1096815204.html
ABD’li generalden Trump’a Ukrayna’ya yönelik tedbir alma çağrısı
ABD’li generalden Trump’a Ukrayna’ya yönelik tedbir alma çağrısı
Sputnik Türkiye
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, barışı korumak için ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesine son vermesi gerektiğini belirtti. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T09:38+0300
2025-06-05T09:38+0300
2025-06-05T09:35+0300
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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General Michael Flynn, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD’yi Ukrayna’daki çatışmadan çekilmeye çağırdı.Flynn, “Başkan Trump haklı. Bu onun savaşı değil. Ukrayna'daki tüm açık ve gizli askeri ve diğer hükümet yetkililerinin geri çağrılması çağrısında bulunuyorum. İzinsiz askeri eylemlere olası katılımları hakkında bilgi edinmek üzere sorgulanmaları çağrısında bulunuyorum. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarına yardım ve yataklık eden tüm Amerikalılar yasaları çiğneme konusunda soruşturulmalı” diye yazdı.Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırılarını gerçekleştirenlerin ABD'nin de düşmanı haline geldiğini çünkü Moskova ve Washington arasındaki nükleer silahlar ve taşıyıcılarına yönelik özel anlaşmaların etkilendiğini belirten general, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yaparak İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını ve Ukrayna ordusunun Rus hava üslerine yönelik saldırılarını ele aldılar ve Moskova ile Washington arasındaki işbirliğinin yeniden tesis edilmesine yönelik beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardı. Trump, görüşmeyi olumlu değerlendirerek Ukrayna ve aynı derecede önemli diğer konulardaki temasların devam edeceğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rusyada-british-council-yasaklandi-1096814369.html
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abd, michael flynn, donald trump, rusya, ukrayna
abd, michael flynn, donald trump, rusya, ukrayna
ABD’li generalden Trump’a Ukrayna’ya yönelik tedbir alma çağrısı
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, barışı korumak için ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya müdahalesine son vermesi gerektiğini belirtti.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General Michael Flynn
, sosyal medya platformu X
paylaşımında, ABD’yi Ukrayna’daki çatışmadan çekilmeye çağırdı.
Flynn, “Başkan Trump haklı. Bu onun savaşı değil. Ukrayna'daki tüm açık ve gizli askeri ve diğer hükümet yetkililerinin geri çağrılması çağrısında bulunuyorum. İzinsiz askeri eylemlere olası katılımları hakkında bilgi edinmek üzere sorgulanmaları çağrısında bulunuyorum. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarına yardım ve yataklık eden tüm Amerikalılar yasaları çiğneme konusunda soruşturulmalı” diye yazdı.
Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırılarını gerçekleştirenlerin ABD'nin de düşmanı haline geldiğini çünkü Moskova ve Washington arasındaki nükleer silahlar ve taşıyıcılarına yönelik özel anlaşmaların etkilendiğini belirten general, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ayrıca Başkan Trump'ın, Ukrayna konusunda sorumsuzca davranan ve konuşan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz gibi bazı Batılı liderlerle arasına mesafe koyması gerektiğine inanıyorum <...> Başkan Trump'ı, başta ABD Senatörü Lindsey Graham olmak üzere, kendi hükümetimizdeki bariz savaş kışkırtıcılarıyla da arasına mesafe koymaya çağırıyorum.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yaparak İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını ve Ukrayna ordusunun Rus hava üslerine yönelik saldırılarını ele aldılar ve Moskova ile Washington arasındaki işbirliğinin yeniden tesis edilmesine yönelik beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardı. Trump, görüşmeyi olumlu değerlendirerek Ukrayna ve aynı derecede önemli diğer konulardaki temasların devam edeceğini kaydetmişti.