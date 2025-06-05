https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/avrupa-merkez-bankasi-kararini-acikladi-25-baz-puanlik-faiz-indirimi-yapildi-1096827978.html

Avrupa Merkez Bankası kararını açıkladı: 25 baz puanlık faiz indirimi yapıldı

Avrupa Merkez Bankası kararını açıkladı: 25 baz puanlık faiz indirimi yapıldı

Sputnik Türkiye

Avrupa Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz indirimi kararı aldı. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T15:42+0300

2025-06-05T15:42+0300

2025-06-05T15:42+0300

ekonomi̇

avrupa merkez bankası (ecb)

faiz indirimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1b/1062768151_0:164:2953:1825_1920x0_80_0_0_0a498e8296a971a57be0a4ec8b966c89.jpg

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz indirimi kararını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada 25 baz puanlık faiz indirimi kararı alındığı belirtilirken, bankanın mevduat faiz oranı yüzde 2.25'ten yüzde 2'ye indi. Bu kararla birlikte ECB, son 9 toplantısının 8'inde faiz indirimi kararı almış oldu. ECB, yılın dördüncü yönetim kurulu toplantısında alınan para politikası kararlarını açıkladı. Açıklamada, bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2.25'ten yüzde 2'ye indirdiği belirtildi. ECB'nin refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizi de 25'er baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2.15 ve yüzde 2.40'a çekildi.Üst üste faiz indirimi yapıldıBöylece ECB 7 toplantı üst üste faiz indirimine giderken son 9 toplantısında 8 kez indirim kararı almış oldu. ECB'den yapılan açıklamada Yönetim Konseyi'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2 seviyesindeki enflasyon oranına şu anda yaklaşıldığı belirtildi.Enflasyon beklentisindeki düşüş indirimi getirdiAçıklamada ayrıca ECB yetkililerinin son enflasyon ve büyüme tahminlerine de yer verildi. Buna göre ECB manşet enflasyonun 2025 yılında ortalama yüzde 2, 2026'da yüzde 1.6 ve 2027'de yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.ECB açıklamasında mart ayında yapılan projeksiyonlara kıyasla 2025 ve 2026 yılları için yapılan 0.3 puanlık aşağı yönlü revizyonların sebebinin ağırlıklı olarak enerji fiyatlarındaki daha düşük tahminler ve Euro'nun güçlenmesi olduğu ifade edildi. .Yayımlanan tahminlere göre Euro Bölgesi'nde enerji ve gıda hariç tutulan çekirdek enflasyonun ise 2025'te ortalama yüzde 2.4, 2026 ve 2027 yıllarında ise yüzde 1.9 seviyesinde seyretmesi bekleniyor.ECB yetkililerinin büyüme tahmini ise mart ayına göre değişmeyerek 2025 yılı için yüzde 0.9, 2026’ için yüzde 1.1 ve 2027 için ise yüzde 1.3 olarak korundu.Yüzde 2'lik hedefinin altına indiSalı günü açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2.2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1.9'a indi. Böylece yıllık enflasyon ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altına inmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/memur-ve-emekliler-icin-temmuz-hesabi-4-farkli-zam-senaryosu-ortaya-cikti-1096781177.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa merkez bankası (ecb), faiz indirimi