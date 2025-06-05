Avrupa Merkez Bankası kararını açıkladı: 25 baz puanlık faiz indirimi yapıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı: 143 kalemin 111’inde fiyat artışı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite sınavına başvuru sayısı neden düşüyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Toygan Avanoğlu: 'Hayatımın sonuna kadar insanları mutlu etmeyi planlıyorum'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzayın, astronotların bağışıklık sistemi üzerine etkisi belirlendi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ocakta değil, gönülde yanan ateş
15:06
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
15:13
5 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
15:26
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yeni Suriye ordusu, potansiyel bir bomba haline geliyor. Birkaç grubun yan yana gelip darbe yapma ihtimali yüksek’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'dan bu yana: Kırk yıllık hatır
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz: Birileri barış istemiyor, bu çok net
19:17
73 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
22:31
26 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
23:05
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları, VNL 2025'e galibiyetle başladı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sinan Ateş’in ailesinden AYM’ye bireysel başvuru
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025’in ilk beş ayında işçi ve emekçilerin gelirlerinde azalma
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İç siyasette neler oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
17:39
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
18:09
21 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
18:34
2 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
18:40
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
19:10
26 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
19:40
14 dk
HAVA DURUMU
Kurban Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak?
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
20:06
21 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
20:36
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
20:48
3 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
23:08
3 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
23:27
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/avrupa-merkez-bankasi-kararini-acikladi-25-baz-puanlik-faiz-indirimi-yapildi-1096827978.html
Avrupa Merkez Bankası kararını açıkladı: 25 baz puanlık faiz indirimi yapıldı
Avrupa Merkez Bankası kararını açıkladı: 25 baz puanlık faiz indirimi yapıldı
Sputnik Türkiye
Avrupa Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz indirimi kararı aldı. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T15:42+0300
2025-06-05T15:42+0300
ekonomi̇
avrupa merkez bankası (ecb)
faiz indirimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1b/1062768151_0:164:2953:1825_1920x0_80_0_0_0a498e8296a971a57be0a4ec8b966c89.jpg
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz indirimi kararını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada 25 baz puanlık faiz indirimi kararı alındığı belirtilirken, bankanın mevduat faiz oranı yüzde 2.25'ten yüzde 2'ye indi. Bu kararla birlikte ECB, son 9 toplantısının 8'inde faiz indirimi kararı almış oldu. ECB, yılın dördüncü yönetim kurulu toplantısında alınan para politikası kararlarını açıkladı. Açıklamada, bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2.25'ten yüzde 2'ye indirdiği belirtildi. ECB'nin refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizi de 25'er baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2.15 ve yüzde 2.40'a çekildi.Üst üste faiz indirimi yapıldıBöylece ECB 7 toplantı üst üste faiz indirimine giderken son 9 toplantısında 8 kez indirim kararı almış oldu. ECB'den yapılan açıklamada Yönetim Konseyi'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2 seviyesindeki enflasyon oranına şu anda yaklaşıldığı belirtildi.Enflasyon beklentisindeki düşüş indirimi getirdiAçıklamada ayrıca ECB yetkililerinin son enflasyon ve büyüme tahminlerine de yer verildi. Buna göre ECB manşet enflasyonun 2025 yılında ortalama yüzde 2, 2026'da yüzde 1.6 ve 2027'de yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.ECB açıklamasında mart ayında yapılan projeksiyonlara kıyasla 2025 ve 2026 yılları için yapılan 0.3 puanlık aşağı yönlü revizyonların sebebinin ağırlıklı olarak enerji fiyatlarındaki daha düşük tahminler ve Euro'nun güçlenmesi olduğu ifade edildi. .Yayımlanan tahminlere göre Euro Bölgesi'nde enerji ve gıda hariç tutulan çekirdek enflasyonun ise 2025'te ortalama yüzde 2.4, 2026 ve 2027 yıllarında ise yüzde 1.9 seviyesinde seyretmesi bekleniyor.ECB yetkililerinin büyüme tahmini ise mart ayına göre değişmeyerek 2025 yılı için yüzde 0.9, 2026’ için yüzde 1.1 ve 2027 için ise yüzde 1.3 olarak korundu.Yüzde 2'lik hedefinin altına indiSalı günü açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2.2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1.9'a indi. Böylece yıllık enflasyon ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altına inmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/memur-ve-emekliler-icin-temmuz-hesabi-4-farkli-zam-senaryosu-ortaya-cikti-1096781177.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1b/1062768151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_209a9da801060308ddfda355986443c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa merkez bankası (ecb), faiz indirimi
avrupa merkez bankası (ecb), faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası kararını açıkladı: 25 baz puanlık faiz indirimi yapıldı

15:42 05.06.2025
© AP Photo / Michael ProbstEuro- Avrupa Merkez Bankası
Euro- Avrupa Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Michael Probst
Abone ol
Avrupa Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz indirimi kararı aldı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz indirimi kararını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada 25 baz puanlık faiz indirimi kararı alındığı belirtilirken, bankanın mevduat faiz oranı yüzde 2.25'ten yüzde 2'ye indi. Bu kararla birlikte ECB, son 9 toplantısının 8'inde faiz indirimi kararı almış oldu.
ECB, yılın dördüncü yönetim kurulu toplantısında alınan para politikası kararlarını açıkladı. Açıklamada, bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2.25'ten yüzde 2'ye indirdiği belirtildi. ECB'nin refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizi de 25'er baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2.15 ve yüzde 2.40'a çekildi.

Üst üste faiz indirimi yapıldı

Böylece ECB 7 toplantı üst üste faiz indirimine giderken son 9 toplantısında 8 kez indirim kararı almış oldu. ECB'den yapılan açıklamada Yönetim Konseyi'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2 seviyesindeki enflasyon oranına şu anda yaklaşıldığı belirtildi.

Enflasyon beklentisindeki düşüş indirimi getirdi

Açıklamada ayrıca ECB yetkililerinin son enflasyon ve büyüme tahminlerine de yer verildi. Buna göre ECB manşet enflasyonun 2025 yılında ortalama yüzde 2, 2026'da yüzde 1.6 ve 2027'de yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.
ECB açıklamasında mart ayında yapılan projeksiyonlara kıyasla 2025 ve 2026 yılları için yapılan 0.3 puanlık aşağı yönlü revizyonların sebebinin ağırlıklı olarak enerji fiyatlarındaki daha düşük tahminler ve Euro'nun güçlenmesi olduğu ifade edildi. .
Yayımlanan tahminlere göre Euro Bölgesi'nde enerji ve gıda hariç tutulan çekirdek enflasyonun ise 2025'te ortalama yüzde 2.4, 2026 ve 2027 yıllarında ise yüzde 1.9 seviyesinde seyretmesi bekleniyor.
ECB yetkililerinin büyüme tahmini ise mart ayına göre değişmeyerek 2025 yılı için yüzde 0.9, 2026’ için yüzde 1.1 ve 2027 için ise yüzde 1.3 olarak korundu.

Yüzde 2'lik hedefinin altına indi

Salı günü açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2.2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1.9'a indi. Böylece yıllık enflasyon ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altına inmiş oldu.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
EKONOMİ
Memur ve emekliler için temmuz hesabı: 4 farklı zam senaryosu ortaya çıktı
Dün, 09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала