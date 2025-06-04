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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/memur-ve-emekliler-icin-temmuz-hesabi-4-farkli-zam-senaryosu-ortaya-cikti-1096781177.html
Memur ve emekliler için temmuz hesabı: 4 farklı zam senaryosu ortaya çıktı
Memur ve emekliler için temmuz hesabı: 4 farklı zam senaryosu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Mayıs enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle memur ve emekli zammı senaryoları netleşmeye başladı. SSK, Bağkur ve memur emeklileri için 4 farklı tahmin... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T09:31+0300
2025-06-04T09:31+0300
ekonomi̇
emekli
emekli maaşı
enflasyon
enflasyon oranı
memur
memur zammı
memur maaşı
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TÜİK’in açıkladığı verilere göre Mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 35,41, aylık bazda ise yüzde 1,53 olarak belirlendi. Bu oran, hem AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ( yüzde 2,10) hem de Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi (yüzde 2,36) beklentilerinin altında kaldı. Bu gelişme, memur ve emekli maaşları için hesaplamaları da etkiledi.Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli olduMayıs ayı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14 oranında zammı hak etti. Ancak nihai zam oranı, haziran enflasyonu ile birlikte netleşecek. Gözler şimdi Temmuz 2025 maaş artışına çevrildi.'Haziran ayı enflasyonu belirleyici olacak'Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, 2025’in ilk 6 ayına ilişkin tahminleri şöyle değerlendirdi:“2025 yılı I. Döneminin tamamlanması için geriye sadece Haziran ayı kaldı. Enflasyonda ilk 5 ayda yüzde 15,09 oranı kesinleşti. Merkez Bankası’nın mayıs ayında açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,77 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti.”6 aylık enflasyon ne kadar olacak?Bu tahmine göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17,13 olacak.SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 farklı zam senaryosuHaziran ayı enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 farklı zam senaryosu öne çıkıyor:Memur ve memur emeklisi i̇çin toplu sözleşmeli zam senaryolarıMemurlar ve memur emeklileri için ise 7. dönem toplu sözleşmesine göre, ilk yarı için yüzde 6, ikinci yarı için yüzde 5 artış öngörülmüştü. Buna göre memur zammı 4 farklı enflasyon tahminiyle şu şekilde olabilir:En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşı için de tahminlerde bulundu:“Örnek verdiğimiz dörtlü formüle göre en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesinden 16.736 TL ile 16.985 TL aralığına çıkacaktır. Tabi en düşük emekli maaşı artışı için bir yasal düzenleme gerektiğini hatırlatmak isterim.”
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emekli, emekli maaşı, enflasyon, enflasyon oranı, memur, memur zammı, memur maaşı
emekli, emekli maaşı, enflasyon, enflasyon oranı, memur, memur zammı, memur maaşı

Memur ve emekliler için temmuz hesabı: 4 farklı zam senaryosu ortaya çıktı

09:31 04.06.2025
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Mayıs enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle memur ve emekli zammı senaryoları netleşmeye başladı. SSK, Bağkur ve memur emeklileri için 4 farklı tahmin açıklandı. En düşük emekli maaşı 16 bin 736 TL'ye kadar çıkabilir. Zam oranları haziran enflasyonu ile kesinleşecek. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
TÜİK’in açıkladığı verilere göre Mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 35,41, aylık bazda ise yüzde 1,53 olarak belirlendi. Bu oran, hem AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ( yüzde 2,10) hem de Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi (yüzde 2,36) beklentilerinin altında kaldı. Bu gelişme, memur ve emekli maaşları için hesaplamaları da etkiledi.

Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Mayıs ayı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14 oranında zammı hak etti. Ancak nihai zam oranı, haziran enflasyonu ile birlikte netleşecek. Gözler şimdi Temmuz 2025 maaş artışına çevrildi.

'Haziran ayı enflasyonu belirleyici olacak'

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, 2025’in ilk 6 ayına ilişkin tahminleri şöyle değerlendirdi:
“2025 yılı I. Döneminin tamamlanması için geriye sadece Haziran ayı kaldı. Enflasyonda ilk 5 ayda yüzde 15,09 oranı kesinleşti. Merkez Bankası’nın mayıs ayında açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,77 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti.”

6 aylık enflasyon ne kadar olacak?

Bu tahmine göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17,13 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 farklı zam senaryosu

Haziran ayı enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 farklı zam senaryosu öne çıkıyor:
Yüzde 0,50 enflasyon: Zam oranı yüzde 15,67
Yüzde 1,00 enflasyon: Zam oranı yüzde 16,24
Yüzde 1,50 enflasyon: Zam oranı yüzde 16,81
Yüzde 2,00 enflasyon: Zam oranı yüzde 17,39

Memur ve memur emeklisi i̇çin toplu sözleşmeli zam senaryoları

Memurlar ve memur emeklileri için ise 7. dönem toplu sözleşmesine göre, ilk yarı için yüzde 6, ikinci yarı için yüzde 5 artış öngörülmüştü. Buna göre memur zammı 4 farklı enflasyon tahminiyle şu şekilde olabilir:
Yüzde 0,50 enflasyon: Toplam zam yüzde 14,58
Yüzde 1,00 enflasyon: Yüzde 15,14
Yüzde 1,50 enflasyon: Yüzde 15,71
Yüzde 2 enflasyon: Yüzde 16,28

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşı için de tahminlerde bulundu:
“Örnek verdiğimiz dörtlü formüle göre en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesinden 16.736 TL ile 16.985 TL aralığına çıkacaktır. Tabi en düşük emekli maaşı artışı için bir yasal düzenleme gerektiğini hatırlatmak isterim.”
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
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