https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/akran-siddeti-goruntuleriyle-ilgili5-cocuk-hakkinda-islem-baslatildi--2-cocuk-icin-bakim-tedbiri-1096809786.html
Akran şiddeti görüntüleriyle ilgili 5 çocuk hakkında işlem başlatıldı, 2 çocuk için bakım tedbiri kararı verildi
Akran şiddeti görüntüleriyle ilgili 5 çocuk hakkında işlem başlatıldı, 2 çocuk için bakım tedbiri kararı verildi
Sputnik Türkiye
Ankara'da yaşıtlarına şiddet uygulayan çocuklara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından başlatılan çalışma sonrası 2 çocuk hakkında bakım... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T01:50+0300
2025-06-05T01:50+0300
2025-06-05T02:08+0300
türki̇ye
ankara
keçiören
emniyet müdürlüğü
çocuk
zorbalık
akran zorbalığı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Keçiören'de yaşı küçük çocukların akranlarına şiddet uyguladıkları anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayla ilgili çalışma başlatıldığını bildirdi. Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 5 suça sürüklenen çocuk hakkında işlem başlattı.Suça sürüklenen çocuklardan 3'ü ailelerine teslim edilirken 2'si hakkında bakım tedbiri kararı alınarak ilgili kurumlara yerleştirildi.
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türki̇ye
ankara
keçiören
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ankara, keçiören, emniyet müdürlüğü, çocuk, zorbalık, akran zorbalığı
ankara, keçiören, emniyet müdürlüğü, çocuk, zorbalık, akran zorbalığı
Akran şiddeti görüntüleriyle ilgili 5 çocuk hakkında işlem başlatıldı, 2 çocuk için bakım tedbiri kararı verildi
01:50 05.06.2025 (güncellendi: 02:08 05.06.2025)
Ankara'da yaşıtlarına şiddet uygulayan çocuklara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından başlatılan çalışma sonrası 2 çocuk hakkında bakım tedbiri kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Keçiören'de yaşı küçük çocukların akranlarına şiddet uyguladıkları anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayla ilgili çalışma başlatıldığını bildirdi.
Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 5 suça sürüklenen çocuk hakkında işlem başlattı.
Suça sürüklenen çocuklardan 3'ü ailelerine teslim edilirken 2'si hakkında bakım tedbiri kararı alınarak ilgili kurumlara yerleştirildi.