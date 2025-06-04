https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/infaz-duzenlemesi-yururluge-girdi-cezaevindekiler-ne-zaman-tahliye-olacak-1096804862.html
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi: Cezaevindekiler ne zaman tahliye olacak?
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi: Cezaevindekiler ne zaman tahliye olacak?
Sputnik Türkiye
'10. Yargı Paketi' olarak bilinen infaz düzenlemesi, TBMM’de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeden yaklaşık 23... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T19:29+0300
2025-06-04T19:29+0300
2025-06-04T20:09+0300
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle İnfaz Yasası yürürlüğe girdi.Yasanın detaylarına göre, ceza indirimleri ve şartlı tahliye koşullarında değişiklikler, hükümlülerin sosyal hayata uyumunu kolaylaştıracak düzenlemeler ve denetimli serbestlik süreçlerine ilişkin yeni kurallar hayata geçirildi.10. Yargı Paketi'nde mahkumların denetimli serbestlik için cezasının en az onda birini cezaevinde geçirmesi gerektiği belirtildi. Konutta infaz kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için 3 yıla çıkarılırken, hasta ve engellilere adli tıp raporuyla ev hapsi getirildi. Kasten yaralama ve tehdit suçlarının cezaları artırıldı. Alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verileceği açıklandı. 2 yıl altında ceza alanların ise 5 gün hapis yatacağı ifade edildi.TBMM’de kabul edilen '10. Yargı Paketi' olarak bilinen infaz düzenlemesi kapsamında 23 bin mahkumun denetimli serbestlikten faydalanmasının beklendiği açıklandı. Tahliyelerin bayramdan sonraya kalmasının beklendiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/infaz-paketi-tbmmye-sunuldu-ak-parti-tbmm-grup-baskani-abdullah-guler-suc-islenmesinin-onune-1096631909.html
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İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi: Cezaevindekiler ne zaman tahliye olacak?
19:29 04.06.2025 (güncellendi: 20:09 04.06.2025)
'10. Yargı Paketi' olarak bilinen infaz düzenlemesi, TBMM’de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeden yaklaşık 23 bin mahkumun faydalanmasının beklendiği ifade edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle İnfaz Yasası yürürlüğe girdi.
Yasanın detaylarına göre, ceza indirimleri ve şartlı tahliye koşullarında değişiklikler, hükümlülerin sosyal hayata uyumunu kolaylaştıracak düzenlemeler ve denetimli serbestlik süreçlerine ilişkin yeni kurallar hayata geçirildi.
10. Yargı Paketi'nde mahkumların denetimli serbestlik için cezasının en az onda birini cezaevinde geçirmesi gerektiği belirtildi. Konutta infaz kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için 3 yıla çıkarılırken, hasta ve engellilere adli tıp raporuyla ev hapsi getirildi. Kasten yaralama ve tehdit suçlarının cezaları artırıldı.
Alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verileceği açıklandı. 2 yıl altında ceza alanların ise 5 gün hapis yatacağı ifade edildi.
TBMM’de kabul edilen '10. Yargı Paketi' olarak bilinen infaz düzenlemesi kapsamında 23 bin mahkumun denetimli serbestlikten faydalanmasının beklendiği açıklandı. Tahliyelerin bayramdan sonraya kalmasının beklendiği belirtildi.