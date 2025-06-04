İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi: Cezaevindekiler ne zaman tahliye olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Erhan Güneş: 'Biz halkı mağdur etmek istemiyoruz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden yokuz?
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Meyra: 'Kaderin yönlendirmesine izin vermek bazen daha güzel oluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Deprem açısından ‘güvenli’ sanılan yerlerde yeni faylar oluşuyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD, Suriye için adı konulmamış bir Irak modeli düşünüyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:14
15 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
18:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:17
21 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
20:05
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı: 143 kalemin 111’inde fiyat artışı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite sınavına başvuru sayısı neden düşüyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Toygan Avanoğlu: 'Hayatımın sonuna kadar insanları mutlu etmeyi planlıyorum'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzayın, astronotların bağışıklık sistemi üzerine etkisi belirlendi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ocakta değil, gönülde yanan ateş
15:06
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
15:13
5 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
15:26
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Ortadoğu dizaynı ve İbrahim Anlaşmaları
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'dan bu yana: Kırk yıllık hatır
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:17
73 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
22:31
26 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
23:05
14 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/infaz-duzenlemesi-yururluge-girdi-cezaevindekiler-ne-zaman-tahliye-olacak-1096804862.html
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi: Cezaevindekiler ne zaman tahliye olacak?
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi: Cezaevindekiler ne zaman tahliye olacak?
Sputnik Türkiye
'10. Yargı Paketi' olarak bilinen infaz düzenlemesi, TBMM’de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeden yaklaşık 23... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T19:29+0300
2025-06-04T20:09+0300
türki̇ye
infaz
ceza i̇nfaz kanunu
i̇nfaz koruma memuru
i̇nfaz yasası
i̇nfaz düzenlemesi
yargı
yargı reformu
yargı bağımsızlığı
yargı bağımsızlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093930243_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cb65eded7e47592d1ce9e277e843b544.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle İnfaz Yasası yürürlüğe girdi.Yasanın detaylarına göre, ceza indirimleri ve şartlı tahliye koşullarında değişiklikler, hükümlülerin sosyal hayata uyumunu kolaylaştıracak düzenlemeler ve denetimli serbestlik süreçlerine ilişkin yeni kurallar hayata geçirildi.10. Yargı Paketi'nde mahkumların denetimli serbestlik için cezasının en az onda birini cezaevinde geçirmesi gerektiği belirtildi. Konutta infaz kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için 3 yıla çıkarılırken, hasta ve engellilere adli tıp raporuyla ev hapsi getirildi. Kasten yaralama ve tehdit suçlarının cezaları artırıldı. Alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verileceği açıklandı. 2 yıl altında ceza alanların ise 5 gün hapis yatacağı ifade edildi.TBMM’de kabul edilen '10. Yargı Paketi' olarak bilinen infaz düzenlemesi kapsamında 23 bin mahkumun denetimli serbestlikten faydalanmasının beklendiği açıklandı. Tahliyelerin bayramdan sonraya kalmasının beklendiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/infaz-paketi-tbmmye-sunuldu-ak-parti-tbmm-grup-baskani-abdullah-guler-suc-islenmesinin-onune-1096631909.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093930243_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f315e4ba2266eb9824b9f0caa2cc25f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
infaz, ceza i̇nfaz kanunu, i̇nfaz koruma memuru, i̇nfaz yasası, i̇nfaz düzenlemesi, yargı, yargı reformu, yargı bağımsızlığı, yargı bağımsızlığı, yargı reformu strateji belgesi, yargıtay yargı reformu birimi
infaz, ceza i̇nfaz kanunu, i̇nfaz koruma memuru, i̇nfaz yasası, i̇nfaz düzenlemesi, yargı, yargı reformu, yargı bağımsızlığı, yargı bağımsızlığı, yargı reformu strateji belgesi, yargıtay yargı reformu birimi

İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi: Cezaevindekiler ne zaman tahliye olacak?

19:29 04.06.2025 (güncellendi: 20:09 04.06.2025)
© AACezaevi
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA
Abone ol
'10. Yargı Paketi' olarak bilinen infaz düzenlemesi, TBMM’de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeden yaklaşık 23 bin mahkumun faydalanmasının beklendiği ifade edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle İnfaz Yasası yürürlüğe girdi.
Yasanın detaylarına göre, ceza indirimleri ve şartlı tahliye koşullarında değişiklikler, hükümlülerin sosyal hayata uyumunu kolaylaştıracak düzenlemeler ve denetimli serbestlik süreçlerine ilişkin yeni kurallar hayata geçirildi.
10. Yargı Paketi'nde mahkumların denetimli serbestlik için cezasının en az onda birini cezaevinde geçirmesi gerektiği belirtildi. Konutta infaz kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için 3 yıla çıkarılırken, hasta ve engellilere adli tıp raporuyla ev hapsi getirildi. Kasten yaralama ve tehdit suçlarının cezaları artırıldı.
Alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verileceği açıklandı. 2 yıl altında ceza alanların ise 5 gün hapis yatacağı ifade edildi.
TBMM’de kabul edilen '10. Yargı Paketi' olarak bilinen infaz düzenlemesi kapsamında 23 bin mahkumun denetimli serbestlikten faydalanmasının beklendiği açıklandı. Tahliyelerin bayramdan sonraya kalmasının beklendiği belirtildi.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
TÜRKİYE
İnfaz paketi TBMM'ye sunuldu, ayrıntıları belli oldu: İnfaz düzenlemesiyle kimler tahliye olacak?
29 Mayıs, 15:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала