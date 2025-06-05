https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/akaryakit-fiyatlarinda-indirim-basladi-lpg-ucuzladi-motorinde-de-fiyat-degisecek-1096813304.html

Akaryakıt fiyatlarında indirim başladı: LPG ucuzladı, motorinde de fiyat değişecek

Akaryakıt fiyatlarında indirim başladı: LPG ucuzladı, motorinde de fiyat değişecek

Sputnik Türkiye

5 Haziran 2025 itibarıyla LPG fiyatlarında 1.07 TL indirim pompaya yansıdı. Motorin fiyatlarında da 6 Haziran'dan itibaren 1 TL düşüş bekleniyor. Döviz kuru ve... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T08:53+0300

2025-06-05T08:53+0300

2025-06-05T08:53+0300

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Son dönemde döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt piyasasında hem zam hem de indirimleri beraberinde getirdi. 5 Haziran 2025 Perşembe itibarıyla LPG fiyatlarına 1,07 TL’lik indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.Motorine indirim cuma günü bekleniyorSektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarında 6 Haziran Cuma günü itibarıyla 1 TL’lik indirim bekleniyor. Bu gelişme, özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol yapanlar için olumlu karşılandı.Güncel akaryakıt fiyatları (5 Haziran 2025)İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/otoyol-gecis-ucretleri-icin-yeni-duzenleme-otomatik-artis-donemi-basliyor-1096812487.html

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