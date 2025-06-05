https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/akaryakit-fiyatlarinda-indirim-basladi-lpg-ucuzladi-motorinde-de-fiyat-degisecek-1096813304.html
Akaryakıt fiyatlarında indirim başladı: LPG ucuzladı, motorinde de fiyat değişecek
Akaryakıt fiyatlarında indirim başladı: LPG ucuzladı, motorinde de fiyat değişecek
Sputnik Türkiye
5 Haziran 2025 itibarıyla LPG fiyatlarında 1.07 TL indirim pompaya yansıdı. Motorin fiyatlarında da 6 Haziran'dan itibaren 1 TL düşüş bekleniyor. Döviz kuru ve... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T08:53+0300
2025-06-05T08:53+0300
2025-06-05T08:53+0300
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benzin
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Son dönemde döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt piyasasında hem zam hem de indirimleri beraberinde getirdi. 5 Haziran 2025 Perşembe itibarıyla LPG fiyatlarına 1,07 TL’lik indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.Motorine indirim cuma günü bekleniyorSektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarında 6 Haziran Cuma günü itibarıyla 1 TL’lik indirim bekleniyor. Bu gelişme, özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol yapanlar için olumlu karşılandı.Güncel akaryakıt fiyatları (5 Haziran 2025)İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
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5 haziran 2025 akaryakıt indirimi, motorin indirimi ne zaman, lpg fiyatı düştü mü, güncel benzin fiyatları, bugünkü akaryakıt fiyatları, i̇stanbul ankara i̇zmir benzin motorin lpg, akaryakıt fiyatları 6 haziran, brent petrol etkisi yakıt, pompa fiyatı son durum, motorine 1 tl indirim
5 haziran 2025 akaryakıt indirimi, motorin indirimi ne zaman, lpg fiyatı düştü mü, güncel benzin fiyatları, bugünkü akaryakıt fiyatları, i̇stanbul ankara i̇zmir benzin motorin lpg, akaryakıt fiyatları 6 haziran, brent petrol etkisi yakıt, pompa fiyatı son durum, motorine 1 tl indirim
Akaryakıt fiyatlarında indirim başladı: LPG ucuzladı, motorinde de fiyat değişecek
5 Haziran 2025 itibarıyla LPG fiyatlarında 1.07 TL indirim pompaya yansıdı. Motorin fiyatlarında da 6 Haziran'dan itibaren 1 TL düşüş bekleniyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını şekillendirmeye devam ederken, güncel fiyatlar yakından takip ediliyor.
Son dönemde döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt piyasasında hem zam hem de indirimleri beraberinde getirdi. 5 Haziran 2025 Perşembe itibarıyla LPG fiyatlarına 1,07 TL’lik indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Motorine indirim cuma günü bekleniyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarında 6 Haziran Cuma günü itibarıyla 1 TL’lik indirim bekleniyor. Bu gelişme, özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol yapanlar için olumlu karşılandı.
Güncel akaryakıt fiyatları (5 Haziran 2025)