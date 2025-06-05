https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/ahmet-hakan-belediye-operasyonunda-gozaltina-alinanlarin-mahkemeye-cikarilis-goruntulerine-itirazim-1096815504.html
Ahmet Hakan: Belediye operasyonunda gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılış görüntülerine itirazım var
Ahmet Hakan: Belediye operasyonunda gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılış görüntülerine itirazım var
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Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltındaki görüntülerine tepki gösterdi. Ahmet Hakan "En azılı... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T10:03+0300
2025-06-05T10:03+0300
2025-06-05T10:03+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
chp
belediye
gözaltı
emniyet
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3 Haziran'da İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltıların görüntüsü servis edildi. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmelerine dair görüntülerde şüphelilerin iki yanında polis vardı.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan muameleyi eleştirdi ve bugünkü yazısında şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/ibbye-yeni-operasyon-4-sorusturmada-47-kisi-icin-gozalti-karari-verildi-aralarinda-belediye-1096680113.html
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ahmet hakan, chp, belediye, gözaltı, emniyet
ahmet hakan, chp, belediye, gözaltı, emniyet
Ahmet Hakan: Belediye operasyonunda gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılış görüntülerine itirazım var
Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltındaki görüntülerine tepki gösterdi. Ahmet Hakan "En azılı teröristlere, en büyük uyuşturucu çetelerine yapılacak muameledir." dedi.
3 Haziran'da İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltıların görüntüsü servis edildi. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmelerine dair görüntülerde şüphelilerin iki yanında polis vardı.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan muameleyi eleştirdi
ve bugünkü yazısında şunları aktardı:
Sıraya dizilmişler. İki yanlarında birer polis. Gösteri geçişi yaptırılıyor. Bu muamele... En azılı teröristlere, en büyük uyuşturucu çetelerine yapılacak muameledir. Bunu yazacaktım. Baktım Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Bu görüntüler olmadı” diye yazmış. Abdulkadir Selvi, bu tür durumlar karşısında her zaman hakkaniyetli bir tutum alır. Bunu görüyorum, bunun farkındayım. Ve mottomu açıklıyorum: Hakkaniyet ki en çok yakışandır bize.