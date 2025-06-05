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Ahmet Hakan: Belediye operasyonunda gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılış görüntülerine itirazım var
Ahmet Hakan: Belediye operasyonunda gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılış görüntülerine itirazım var
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltındaki görüntülerine tepki gösterdi. Ahmet Hakan "En azılı... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
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chp
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3 Haziran'da İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltıların görüntüsü servis edildi. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmelerine dair görüntülerde şüphelilerin iki yanında polis vardı.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan muameleyi eleştirdi ve bugünkü yazısında şunları aktardı:
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ahmet hakan, chp, belediye, gözaltı, emniyet
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Ahmet Hakan: Belediye operasyonunda gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılış görüntülerine itirazım var

10:03 05.06.2025
CHP gözaltılar
CHP gözaltılar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
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Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltındaki görüntülerine tepki gösterdi. Ahmet Hakan "En azılı teröristlere, en büyük uyuşturucu çetelerine yapılacak muameledir." dedi.
3 Haziran'da İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltıların görüntüsü servis edildi. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmelerine dair görüntülerde şüphelilerin iki yanında polis vardı.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan muameleyi eleştirdi ve bugünkü yazısında şunları aktardı:
Sıraya dizilmişler. İki yanlarında birer polis. Gösteri geçişi yaptırılıyor. Bu muamele... En azılı teröristlere, en büyük uyuşturucu çetelerine yapılacak muameledir. Bunu yazacaktım. Baktım Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Bu görüntüler olmadı” diye yazmış. Abdulkadir Selvi, bu tür durumlar karşısında her zaman hakkaniyetli bir tutum alır. Bunu görüyorum, bunun farkındayım. Ve mottomu açıklıyorum: Hakkaniyet ki en çok yakışandır bize.
polis operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
TÜRKİYE
İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 kişi için gözaltı kararı verildi, aralarında belediye başkanları da var
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