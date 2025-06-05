Ahmet Hakan: Belediye operasyonunda gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılış görüntülerine itirazım var

Sıraya dizilmişler. İki yanlarında birer polis. Gösteri geçişi yaptırılıyor. Bu muamele... En azılı teröristlere, en büyük uyuşturucu çetelerine yapılacak muameledir. Bunu yazacaktım. Baktım Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Bu görüntüler olmadı” diye yazmış. Abdulkadir Selvi, bu tür durumlar karşısında her zaman hakkaniyetli bir tutum alır. Bunu görüyorum, bunun farkındayım. Ve mottomu açıklıyorum: Hakkaniyet ki en çok yakışandır bize.