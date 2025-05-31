https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/ibbye-yeni-operasyon-4-sorusturmada-47-kisi-icin-gozalti-karari-verildi-aralarinda-belediye-1096680113.html
İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 kişi için gözaltı kararı verildi, aralarında belediye başkanları da var
İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 kişi için gözaltı kararı verildi, aralarında belediye başkanları da var
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yeni operasyonda aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 47 kişi için gözaltı kararı verildi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T11:46+0300
2025-05-31T11:46+0300
2025-05-31T11:46+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
büyükçekmece
aykut erdoğdu
operasyon
gözaltı kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yeni operasyonda 47 kişi için, 'rüşvet almak' ve 'irtikap' suçlarından gözaltı kararı verildi ve 30 şüpheli gözaltına alındı. Üçü İstanbul, ikisi Adana'da olmak üzere 5 belediye başkanının yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gözaltı kararı verilen isimler arasında. Avcılar, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanları gözaltına alındıAnadolu Ajansı'nın haberine göre, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.Ekiplerin, firari durumdaki 11 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.Soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama işlemleri de devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/paparaya-yasa-disi-bahis-operasyonu-11-kisi-tutuklandi-4-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest--1096675270.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), büyükçekmece, aykut erdoğdu, operasyon, gözaltı kararı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), büyükçekmece, aykut erdoğdu, operasyon, gözaltı kararı
İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 kişi için gözaltı kararı verildi, aralarında belediye başkanları da var
İBB'ye yönelik yeni operasyonda aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 47 kişi için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yeni operasyonda 47 kişi için, 'rüşvet almak' ve 'irtikap' suçlarından gözaltı kararı verildi ve 30 şüpheli gözaltına alındı. Üçü İstanbul, ikisi Adana'da olmak üzere 5 belediye başkanının yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gözaltı kararı verilen isimler arasında.
Avcılar, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanları gözaltına alındı
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Ekiplerin, firari durumdaki 11 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
Soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama işlemleri de devam ediyor.