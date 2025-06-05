https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/afad-duyurdu-antalya-4-buyuklugunde-deprem-1096812849.html

AFAD duyurdu: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Sabah saatlerinde son dakika deprem haberi geldi. AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 07.32'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T07:49+0300

2025-06-05T07:49+0300

2025-06-05T08:43+0300

son depremler

deprem

kandilli

afad

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Mayıs sabahı saat 07.32’de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 68 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.Kandilli 4.2 olarak ölçtüSarsıntıya ilişkin bir açıklama da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/otoyol-gecis-ucretleri-icin-yeni-duzenleme-otomatik-artis-donemi-basliyor-1096812487.html

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