https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/afad-duyurdu-antalya-4-buyuklugunde-deprem-1096812849.html
AFAD duyurdu: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Sabah saatlerinde son dakika deprem haberi geldi. AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 07.32'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T07:49+0300
2025-06-05T07:49+0300
2025-06-05T08:43+0300
son depremler
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kandilli
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Mayıs sabahı saat 07.32’de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 68 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.Kandilli 4.2 olarak ölçtüSarsıntıya ilişkin bir açıklama da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/otoyol-gecis-ucretleri-icin-yeni-duzenleme-otomatik-artis-donemi-basliyor-1096812487.html
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AFAD duyurdu: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
07:49 05.06.2025 (güncellendi: 08:43 05.06.2025)
Sabah saatlerinde son dakika deprem haberi geldi. AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 07.32'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 68 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Mayıs sabahı saat 07.32’de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 68 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli 4.2 olarak ölçtü
Sarsıntıya ilişkin bir açıklama da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak kayıtlara geçti.