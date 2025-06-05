https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abd-disisleri-bakanligi-trump-ve-putin-arasindaki-gorusme-abdnin-ukraynadaki-diplomatik-cabalarinin-1096810453.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Trump ve Putin arasındaki görüşme, ABD’nin Ukrayna’daki diplomatik çabalarının bir parçası
ABD Dışişleri Bakanlığı: Trump ve Putin arasındaki görüşme, ABD’nin Ukrayna’daki diplomatik çabalarının bir parçası
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Trump ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin, “Açıkçası bu, müzakerelerin bir parçası... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T03:11+0300
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2025-06-05T03:11+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bruce, Çarşamba günü Fox News’e yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmenin Washington’un Ukrayna’daki çatışmayı çözmeye yönelik yürüttüğü diplomatik çabaların bir parçası olduğunu belirtti. Bruce, “Açıkçası bu, müzakerelerin bir parçası. Diplomatik çabaların bir uzantısı; insanlar arasındaki bu tür konuşmalar, süreçte değişime yol açabilir.” ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Trump’ın kendi inisiyatifiyle Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması için çaba göstermeye devam ettiğini de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/trump-putin-ile-bir-gorusme-gerceklestirdigini-acikladi-1096805210.html
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abd, tammy bruce, vladimir putin, donald trump, rusya, ukrayna
ABD Dışişleri Bakanlığı: Trump ve Putin arasındaki görüşme, ABD’nin Ukrayna’daki diplomatik çabalarının bir parçası
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Trump ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin, “Açıkçası bu, müzakerelerin bir parçası. Diplomatik çabaların bir uzantısı; insanlar arasındaki bu tür konuşmalar, süreçte değişime yol açabilir.” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bruce, Çarşamba günü Fox News’e yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmenin Washington’un Ukrayna’daki çatışmayı çözmeye yönelik yürüttüğü diplomatik çabaların bir parçası olduğunu belirtti. Bruce, “Açıkçası bu, müzakerelerin bir parçası. Diplomatik çabaların bir uzantısı; insanlar arasındaki bu tür konuşmalar, süreçte değişime yol açabilir.” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Trump’ın kendi inisiyatifiyle Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması için çaba göstermeye devam ettiğini de vurguladı.