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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abd-disisleri-bakanligi-trump-ve-putin-arasindaki-gorusme-abdnin-ukraynadaki-diplomatik-cabalarinin-1096810453.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Trump ve Putin arasındaki görüşme, ABD’nin Ukrayna’daki diplomatik çabalarının bir parçası
ABD Dışişleri Bakanlığı: Trump ve Putin arasındaki görüşme, ABD’nin Ukrayna’daki diplomatik çabalarının bir parçası
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Trump ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin, “Açıkçası bu, müzakerelerin bir parçası... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
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abd
tammy bruce
vladimir putin
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bruce, Çarşamba günü Fox News’e yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmenin Washington’un Ukrayna’daki çatışmayı çözmeye yönelik yürüttüğü diplomatik çabaların bir parçası olduğunu belirtti. Bruce, “Açıkçası bu, müzakerelerin bir parçası. Diplomatik çabaların bir uzantısı; insanlar arasındaki bu tür konuşmalar, süreçte değişime yol açabilir.” ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Trump’ın kendi inisiyatifiyle Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması için çaba göstermeye devam ettiğini de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/trump-putin-ile-bir-gorusme-gerceklestirdigini-acikladi-1096805210.html
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abd, tammy bruce, vladimir putin, donald trump, rusya, ukrayna
abd, tammy bruce, vladimir putin, donald trump, rusya, ukrayna

ABD Dışişleri Bakanlığı: Trump ve Putin arasındaki görüşme, ABD’nin Ukrayna’daki diplomatik çabalarının bir parçası

03:11 05.06.2025
© AA / Yasin ÖztürkABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© AA / Yasin Öztürk
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Trump ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin, “Açıkçası bu, müzakerelerin bir parçası. Diplomatik çabaların bir uzantısı; insanlar arasındaki bu tür konuşmalar, süreçte değişime yol açabilir.” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bruce, Çarşamba günü Fox News’e yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmenin Washington’un Ukrayna’daki çatışmayı çözmeye yönelik yürüttüğü diplomatik çabaların bir parçası olduğunu belirtti. Bruce, “Açıkçası bu, müzakerelerin bir parçası. Diplomatik çabaların bir uzantısı; insanlar arasındaki bu tür konuşmalar, süreçte değişime yol açabilir.” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Trump’ın kendi inisiyatifiyle Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması için çaba göstermeye devam ettiğini de vurguladı.
Donald Trump-Vladimir Putin telefonda - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump: Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik
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