https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abd-disisleri-bakanligi-trump-ve-putin-arasindaki-gorusme-abdnin-ukraynadaki-diplomatik-cabalarinin-1096810453.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: Trump ve Putin arasındaki görüşme, ABD’nin Ukrayna’daki diplomatik çabalarının bir parçası

ABD Dışişleri Bakanlığı: Trump ve Putin arasındaki görüşme, ABD’nin Ukrayna’daki diplomatik çabalarının bir parçası

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Trump ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin, “Açıkçası bu, müzakerelerin bir parçası... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T03:11+0300

2025-06-05T03:11+0300

2025-06-05T03:11+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

tammy bruce

vladimir putin

donald trump

rusya

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/09/1095235650_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_20eb96319fb7a51ef0328c899103d202.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bruce, Çarşamba günü Fox News’e yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmenin Washington’un Ukrayna’daki çatışmayı çözmeye yönelik yürüttüğü diplomatik çabaların bir parçası olduğunu belirtti. Bruce, “Açıkçası bu, müzakerelerin bir parçası. Diplomatik çabaların bir uzantısı; insanlar arasındaki bu tür konuşmalar, süreçte değişime yol açabilir.” ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Trump’ın kendi inisiyatifiyle Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması için çaba göstermeye devam ettiğini de vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/trump-putin-ile-bir-gorusme-gerceklestirdigini-acikladi-1096805210.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, tammy bruce, vladimir putin, donald trump, rusya, ukrayna