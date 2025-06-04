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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/trump-putin-ile-bir-gorusme-gerceklestirdigini-acikladi-1096805210.html
Trump: Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik
Trump: Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile 1 saat 15 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuşmayı yeni bitirdim. Görüşme yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü" ifadelerine paylaşımında yer verdi.Trump, konuşmanın olumlu geçtiğini ancak “hemen barışa yol açacak türden olmadığını” ifade etti. Ukrayna'nın Rus havaalanlarına yönelik son saldırısını ele aldıklarını belirten Donald Trump, Putin'in, Rusya’nın bu saldırılara karşılık vereceğini taahhüt ettiğini aktardı. "Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermesi gerektiğini çok güçlü bir şekilde söyledi" ifadesini kullanan Trump, İran ile ilgili de konuştuklarını aktardı. Trump İran konusunda şunları ifade etti:Kiev'den saldırıPazar günü Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin beş farklı bölgedeki havaalanlarına FPV tipi insansız hava araçlarıyla terör saldırıları düzenlediğini bildirmiş, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerine yönelik saldırıların tamamının püskürtüldüğünü belirtmişti. Ayrıca Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki tesislerde çıkan yangınların söndürüldüğü, personel arasında can kaybı yaşanmadığı duyurulmuş; saldırılarla bağlantısı olduğu düşünülen bazı kişilerin ise yakalandığı açıklanmıştı. Saldırıların sorumluluğunu Kiev rejiminin lideri üstlenmişti.
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haberler, vladimir putin, donald trump, telefon, telefon görüşmesi, rusya, abd, ukrayna
haberler, vladimir putin, donald trump, telefon, telefon görüşmesi, rusya, abd, ukrayna

Trump: Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik

20:00 04.06.2025 (güncellendi: 20:30 04.06.2025)
© Sputnik / Алексей ДружининDonald Trump-Vladimir Putin telefonda
Donald Trump-Vladimir Putin telefonda - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile 1 saat 15 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuşmayı yeni bitirdim. Görüşme yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü" ifadelerine paylaşımında yer verdi.
Trump, konuşmanın olumlu geçtiğini ancak “hemen barışa yol açacak türden olmadığını” ifade etti.
Ukrayna'nın Rus havaalanlarına yönelik son saldırısını ele aldıklarını belirten Donald Trump, Putin'in, Rusya’nın bu saldırılara karşılık vereceğini taahhüt ettiğini aktardı. "Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermesi gerektiğini çok güçlü bir şekilde söyledi" ifadesini kullanan Trump, İran ile ilgili de konuştuklarını aktardı. Trump İran konusunda şunları ifade etti:

"Ayrıca İran'ı ve İran'ın nükleer silahlarla ilgili kararının hızla alınması gereken zamanın tükenmekte olduğunu da ele aldık. Başkan Putin'e İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledim ve bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Başkan Putin, İran ile görüşmelere katılacağını ve belki de bunun hızla sonuca ulaştırılmasında yardımcı olabileceğini söyledi."

Kiev'den saldırı

Pazar günü Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin beş farklı bölgedeki havaalanlarına FPV tipi insansız hava araçlarıyla terör saldırıları düzenlediğini bildirmiş, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerine yönelik saldırıların tamamının püskürtüldüğünü belirtmişti.
Ayrıca Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki tesislerde çıkan yangınların söndürüldüğü, personel arasında can kaybı yaşanmadığı duyurulmuş; saldırılarla bağlantısı olduğu düşünülen bazı kişilerin ise yakalandığı açıklanmıştı.
Saldırıların sorumluluğunu Kiev rejiminin lideri üstlenmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
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