https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/trump-putin-ile-bir-gorusme-gerceklestirdigini-acikladi-1096805210.html

Trump: Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik

Trump: Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile 1 saat 15 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T20:00+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuşmayı yeni bitirdim. Görüşme yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü" ifadelerine paylaşımında yer verdi.Trump, konuşmanın olumlu geçtiğini ancak “hemen barışa yol açacak türden olmadığını” ifade etti. Ukrayna'nın Rus havaalanlarına yönelik son saldırısını ele aldıklarını belirten Donald Trump, Putin'in, Rusya’nın bu saldırılara karşılık vereceğini taahhüt ettiğini aktardı. "Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermesi gerektiğini çok güçlü bir şekilde söyledi" ifadesini kullanan Trump, İran ile ilgili de konuştuklarını aktardı. Trump İran konusunda şunları ifade etti:Kiev'den saldırıPazar günü Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin beş farklı bölgedeki havaalanlarına FPV tipi insansız hava araçlarıyla terör saldırıları düzenlediğini bildirmiş, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerine yönelik saldırıların tamamının püskürtüldüğünü belirtmişti. Ayrıca Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki tesislerde çıkan yangınların söndürüldüğü, personel arasında can kaybı yaşanmadığı duyurulmuş; saldırılarla bağlantısı olduğu düşünülen bazı kişilerin ise yakalandığı açıklanmıştı. Saldırıların sorumluluğunu Kiev rejiminin lideri üstlenmişti.

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haberler, vladimir putin, donald trump, telefon, telefon görüşmesi, rusya, abd, ukrayna