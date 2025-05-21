https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/lubnanli-hukuk-uzmani-ucmnin-verdigi-kararlarin-uygulanmasini-zorunlu-kilacak-etkili-mekanizmasi-1096407195.html

Lübnanlı hukuk uzmanı: UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması yok

Lübnanlı hukuk uzmanı: UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması yok

Sputnik Türkiye

Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı Prof. Mansour, UCM’nin verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması olmadığını, bu politikanın hukuk... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T20:17+0300

2025-05-21T20:17+0300

2025-05-21T20:17+0300

dünya

lübnan

uzman

hukuk

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

rusya güvenlik konseyi

dmitriy medvedev

görüş

yorum

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Lübnan Parlamentosu'nun eski milletvekili, uluslararası hukuk uzmanı Prof. Nazih Mansour, Sputnik’e demecinde Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda ‘Lahey bozuntusu’ ve ‘tam bir fiyasko’ örneği olarak tanımladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili yorumda bulundu.“UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak herhangi bir etkili mekanizması yok. Bu nedenle, UCM’nin açıkladığı veya iddia ettiği her şey siyasi tonlar içeriyor. Örneğin, UCM’nin (Benyamin) Netanyahu'ya yönelik suçlamalarına rağmen İsrail Başbakanı UCM’nin yargı yetkisinin geçerli olduğu birkaç ülkeyi ziyaret etti" diyen Mansour, sözlerini şöyle sürdürdü:Mansour, "Şu anda şöyle ya da böyle küresel arenada kilit rolde olan ABD, UCM’ye büyük bir baskı uyguluyor. Ancak bu yaklaşım temelde doğru değil. Tek kutuplu dünya koşullarında önemli kararlar uluslararası hukuk normları ile değil, doğrudan güç faktörü ile ilgilidir ki bu, her türlü kanun yapmanın temel ilkesini, eşitliği ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

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