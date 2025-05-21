https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/lubnanli-hukuk-uzmani-ucmnin-verdigi-kararlarin-uygulanmasini-zorunlu-kilacak-etkili-mekanizmasi-1096407195.html
Lübnanlı hukuk uzmanı: UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması yok
Lübnanlı hukuk uzmanı: UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması yok
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı Prof. Mansour, UCM’nin verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması olmadığını, bu politikanın hukuk... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T20:17+0300
2025-05-21T20:17+0300
2025-05-21T20:17+0300
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lübnan
uzman
hukuk
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
rusya güvenlik konseyi
dmitriy medvedev
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Lübnan Parlamentosu'nun eski milletvekili, uluslararası hukuk uzmanı Prof. Nazih Mansour, Sputnik’e demecinde Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda ‘Lahey bozuntusu’ ve ‘tam bir fiyasko’ örneği olarak tanımladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili yorumda bulundu.“UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak herhangi bir etkili mekanizması yok. Bu nedenle, UCM’nin açıkladığı veya iddia ettiği her şey siyasi tonlar içeriyor. Örneğin, UCM’nin (Benyamin) Netanyahu'ya yönelik suçlamalarına rağmen İsrail Başbakanı UCM’nin yargı yetkisinin geçerli olduğu birkaç ülkeyi ziyaret etti" diyen Mansour, sözlerini şöyle sürdürdü:Mansour, "Şu anda şöyle ya da böyle küresel arenada kilit rolde olan ABD, UCM’ye büyük bir baskı uyguluyor. Ancak bu yaklaşım temelde doğru değil. Tek kutuplu dünya koşullarında önemli kararlar uluslararası hukuk normları ile değil, doğrudan güç faktörü ile ilgilidir ki bu, her türlü kanun yapmanın temel ilkesini, eşitliği ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/ispanyol-avukat-ucm-oybirligiyle-destek-ve-saygi-kazanmayi-basaramadi-1096348025.html
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lübnan, uzman, hukuk, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, görüş, yorum, i̇srail, benyamin netanyahu, gazze, ortadoğu
lübnan, uzman, hukuk, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, görüş, yorum, i̇srail, benyamin netanyahu, gazze, ortadoğu
Lübnanlı hukuk uzmanı: UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması yok
Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı Prof. Mansour, UCM’nin verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması olmadığını, bu politikanın hukuk alanını ve devletler arası ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtti.
Lübnan Parlamentosu'nun eski milletvekili, uluslararası hukuk uzmanı Prof. Nazih Mansour, Sputnik’e demecinde Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda ‘Lahey bozuntusu’ ve ‘tam bir fiyasko’ örneği olarak tanımladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili yorumda bulundu.
“UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak herhangi bir etkili mekanizması yok. Bu nedenle, UCM’nin açıkladığı veya iddia ettiği her şey siyasi tonlar içeriyor. Örneğin, UCM’nin (Benyamin) Netanyahu'ya yönelik suçlamalarına rağmen İsrail Başbakanı UCM’nin yargı yetkisinin geçerli olduğu birkaç ülkeyi ziyaret etti" diyen Mansour, sözlerini şöyle sürdürdü:
Böyle bir politika hukuk alanını ve devletler arası ilişkileri olumsuz etkiliyor. UCM ve uluslararası toplum, Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen aleni suçları durdurmak için somut önlemler alamıyor. Bu nedenle, tüm uluslararası sözleşmelerin zorunlu olması, kararların herhangi bir istisna olmaksızın tam olarak yerine getirilmesi önemlidir.
Mansour, "Şu anda şöyle ya da böyle küresel arenada kilit rolde olan ABD, UCM’ye büyük bir baskı uyguluyor. Ancak bu yaklaşım temelde doğru değil. Tek kutuplu dünya koşullarında önemli kararlar uluslararası hukuk normları ile değil, doğrudan güç faktörü ile ilgilidir ki bu, her türlü kanun yapmanın temel ilkesini, eşitliği ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.