Lübnanlı hukuk uzmanı: UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Gürer: Türkiye tarımsal deprem yaşıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Zelenskiy, kaybetmiş bir ülkenin lideri’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:15
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:22
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasının avukatı Büşra Doğan: ‘Oteldeki herkes kurtulabilirdi’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Batı, Suriye'ye yaptırımları kaldırdı: Ahmed eş-Şera'ya sunulan şartlar neler?
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/lubnanli-hukuk-uzmani-ucmnin-verdigi-kararlarin-uygulanmasini-zorunlu-kilacak-etkili-mekanizmasi-1096407195.html
Lübnanlı hukuk uzmanı: UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması yok
Lübnanlı hukuk uzmanı: UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması yok
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı Prof. Mansour, UCM’nin verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması olmadığını, bu politikanın hukuk... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T20:17+0300
2025-05-21T20:17+0300
dünya
lübnan
uzman
hukuk
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
rusya güvenlik konseyi
dmitriy medvedev
görüş
yorum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096347869_0:38:748:459_1920x0_80_0_0_eb454033c83a20eceb3f2daee3e64638.png
Lübnan Parlamentosu'nun eski milletvekili, uluslararası hukuk uzmanı Prof. Nazih Mansour, Sputnik’e demecinde Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda ‘Lahey bozuntusu’ ve ‘tam bir fiyasko’ örneği olarak tanımladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili yorumda bulundu.“UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak herhangi bir etkili mekanizması yok. Bu nedenle, UCM’nin açıkladığı veya iddia ettiği her şey siyasi tonlar içeriyor. Örneğin, UCM’nin (Benyamin) Netanyahu'ya yönelik suçlamalarına rağmen İsrail Başbakanı UCM’nin yargı yetkisinin geçerli olduğu birkaç ülkeyi ziyaret etti" diyen Mansour, sözlerini şöyle sürdürdü:Mansour, "Şu anda şöyle ya da böyle küresel arenada kilit rolde olan ABD, UCM’ye büyük bir baskı uyguluyor. Ancak bu yaklaşım temelde doğru değil. Tek kutuplu dünya koşullarında önemli kararlar uluslararası hukuk normları ile değil, doğrudan güç faktörü ile ilgilidir ki bu, her türlü kanun yapmanın temel ilkesini, eşitliği ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/ispanyol-avukat-ucm-oybirligiyle-destek-ve-saygi-kazanmayi-basaramadi-1096348025.html
lübnan
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096347869_44:0:705:496_1920x0_80_0_0_6b3fafc3cd3ff0fcc63f0d4d2d5488b7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lübnan, uzman, hukuk, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, görüş, yorum, i̇srail, benyamin netanyahu, gazze, ortadoğu
lübnan, uzman, hukuk, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, görüş, yorum, i̇srail, benyamin netanyahu, gazze, ortadoğu

Lübnanlı hukuk uzmanı: UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması yok

20:17 21.05.2025
© AP Photo / Peter DejongUCM
UCM - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Abone ol
Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı Prof. Mansour, UCM’nin verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak etkili mekanizması olmadığını, bu politikanın hukuk alanını ve devletler arası ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtti.
Lübnan Parlamentosu'nun eski milletvekili, uluslararası hukuk uzmanı Prof. Nazih Mansour, Sputnik’e demecinde Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda ‘Lahey bozuntusu’ ve ‘tam bir fiyasko’ örneği olarak tanımladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili yorumda bulundu.
“UCM’nin, verdiği kararların uygulanmasını zorunlu kılacak herhangi bir etkili mekanizması yok. Bu nedenle, UCM’nin açıkladığı veya iddia ettiği her şey siyasi tonlar içeriyor. Örneğin, UCM’nin (Benyamin) Netanyahu'ya yönelik suçlamalarına rağmen İsrail Başbakanı UCM’nin yargı yetkisinin geçerli olduğu birkaç ülkeyi ziyaret etti" diyen Mansour, sözlerini şöyle sürdürdü:

Böyle bir politika hukuk alanını ve devletler arası ilişkileri olumsuz etkiliyor. UCM ve uluslararası toplum, Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen aleni suçları durdurmak için somut önlemler alamıyor. Bu nedenle, tüm uluslararası sözleşmelerin zorunlu olması, kararların herhangi bir istisna olmaksızın tam olarak yerine getirilmesi önemlidir.

Mansour, "Şu anda şöyle ya da böyle küresel arenada kilit rolde olan ABD, UCM’ye büyük bir baskı uyguluyor. Ancak bu yaklaşım temelde doğru değil. Tek kutuplu dünya koşullarında önemli kararlar uluslararası hukuk normları ile değil, doğrudan güç faktörü ile ilgilidir ki bu, her türlü kanun yapmanın temel ilkesini, eşitliği ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.
UCM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
DÜNYA
İspanyol avukat: UCM oybirliğiyle destek ve saygı kazanmayı başaramadı
19 Mayıs, 23:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала