https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zelenskiy-birlesik-kuvvetler-ve-hava-saldiri-birliklerinin-komutanlarini-atadi-1096774842.html

Zelenskiy, birleşik kuvvetler ve hava saldırı birliklerinin komutanlarını atadı

Zelenskiy, birleşik kuvvetler ve hava saldırı birliklerinin komutanlarını atadı

Sputnik Türkiye

Zelenskiy, birleşik kuvvetler, hava indirme ve saldırı birlikleri ile insansız hava araçları kuvvetlerinin yeni komutanlarını atadığını duyurdu. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna silahlı kuvvetleri

atama

insansız hava aracı

telegram

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Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında birleşik kuvvetler, hava indirme ve saldırı birlikleri ile insansız hava araçları kuvvetlerinin yeni komutanlarını atadığını belirtti.Zelenskiy, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Tuğgeneral Oleg Apostol hava indirme ve saldırı birlikleri komutanlığına, ‘Ptitsy Madyara’ özel İHA taburunun başkanı Robert Brovdi insansız sistemler kuvvetleri komutanlığına, Mihail Drapatıy ise birleşik kuvvetler komutanlığına atandı ve yalnızca savaşla ilgili konulara odaklanacak” dedi.Zelenskiy daha önce, kara kuvvetleri komutanlığını ‘başka birinin’ üstleneceğini belirtmişti.

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vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, atama, insansız hava aracı, telegram