https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zelenskiy-birlesik-kuvvetler-ve-hava-saldiri-birliklerinin-komutanlarini-atadi-1096774842.html
Zelenskiy, birleşik kuvvetler ve hava saldırı birliklerinin komutanlarını atadı
Zelenskiy, birleşik kuvvetler ve hava saldırı birliklerinin komutanlarını atadı
Sputnik Türkiye
Zelenskiy, birleşik kuvvetler, hava indirme ve saldırı birlikleri ile insansız hava araçları kuvvetlerinin yeni komutanlarını atadığını duyurdu. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T00:03+0300
2025-06-04T00:03+0300
2025-06-04T00:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna silahlı kuvvetleri
atama
insansız hava aracı
telegram
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Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında birleşik kuvvetler, hava indirme ve saldırı birlikleri ile insansız hava araçları kuvvetlerinin yeni komutanlarını atadığını belirtti.Zelenskiy, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Tuğgeneral Oleg Apostol hava indirme ve saldırı birlikleri komutanlığına, ‘Ptitsy Madyara’ özel İHA taburunun başkanı Robert Brovdi insansız sistemler kuvvetleri komutanlığına, Mihail Drapatıy ise birleşik kuvvetler komutanlığına atandı ve yalnızca savaşla ilgili konulara odaklanacak” dedi.Zelenskiy daha önce, kara kuvvetleri komutanlığını ‘başka birinin’ üstleneceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/rus-hava-savunmasi-2-storm-shadow-seyir-fuzesini-dusurdu-300den-fazla-iha-engellendi-1096721158.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, atama, insansız hava aracı, telegram
vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, atama, insansız hava aracı, telegram
Zelenskiy, birleşik kuvvetler ve hava saldırı birliklerinin komutanlarını atadı
Zelenskiy, birleşik kuvvetler, hava indirme ve saldırı birlikleri ile insansız hava araçları kuvvetlerinin yeni komutanlarını atadığını duyurdu.
Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında birleşik kuvvetler, hava indirme ve saldırı birlikleri ile insansız hava araçları kuvvetlerinin yeni komutanlarını atadığını belirtti.
Zelenskiy, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Tuğgeneral Oleg Apostol hava indirme ve saldırı birlikleri komutanlığına, ‘Ptitsy Madyara’ özel İHA taburunun başkanı Robert Brovdi insansız sistemler kuvvetleri komutanlığına, Mihail Drapatıy ise birleşik kuvvetler komutanlığına atandı ve yalnızca savaşla ilgili konulara odaklanacak” dedi.
Zelenskiy daha önce, kara kuvvetleri komutanlığını ‘başka birinin’ üstleneceğini belirtmişti.