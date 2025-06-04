https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zaharova-zelenskiy-hicbir-zaman-vatandaslarini-umursamadi-1096805048.html

Zaharova: Zelenskiy hiçbir zaman vatandaşlarını umursamadı

Zaharova: Zelenskiy hiçbir zaman vatandaşlarını umursamadı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerin insan hayatını öncelediği için... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T19:47+0300

2025-06-04T19:47+0300

2025-06-04T19:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir zelenskiy

rusya

ukrayna

müzakere

i̇stanbul

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Zelenskiy’in ‘Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin sürdürülmesinin anlamsız olduğu’ yönündeki açıklamsını Sputnik’e değerlendiren Zaharova, çünkü bu görüşmelerin para ve silah tedarikini değil, insanları öncelediğini söyledi.Zaharova, “Zelenskiy, İstanbul'daki müzakerelerin sonuçlarını ‘anlamsız’buldu çünkü bu görüşmeler para ve silah tedarikiyledeğil, insanlarla ilgiliydi. O hiçbir zaman vatandaşlarıyla ilgilenmedi, onların kaderini umursamadı. Onların geleceğini öncelikli olarak görmedi. Dolayısıyla, Ukraynalılarla ilgili her şey onun için anlamsız” ifadelerini kullandı.Zelenskiy daha önce, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin İstanbul'da diplomatik görüşmelerin sürdürülmesini ‘anlamsız’ bulduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/nato-zirvesinde-ukrayna-yerine-savunma-harcamalarinin-artirilmasina-odaklanilacak-1096790307.html

rusya

ukrayna

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul