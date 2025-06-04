https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zaharova-zelenskiy-hicbir-zaman-vatandaslarini-umursamadi-1096805048.html
Zaharova: Zelenskiy hiçbir zaman vatandaşlarını umursamadı
Zaharova: Zelenskiy hiçbir zaman vatandaşlarını umursamadı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerin insan hayatını öncelediği için... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T19:47+0300
2025-06-04T19:47+0300
2025-06-04T19:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
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vladimir zelenskiy
rusya
ukrayna
müzakere
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Zelenskiy’in ‘Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin sürdürülmesinin anlamsız olduğu’ yönündeki açıklamsını Sputnik’e değerlendiren Zaharova, çünkü bu görüşmelerin para ve silah tedarikini değil, insanları öncelediğini söyledi.Zaharova, “Zelenskiy, İstanbul'daki müzakerelerin sonuçlarını ‘anlamsız’buldu çünkü bu görüşmeler para ve silah tedarikiyledeğil, insanlarla ilgiliydi. O hiçbir zaman vatandaşlarıyla ilgilenmedi, onların kaderini umursamadı. Onların geleceğini öncelikli olarak görmedi. Dolayısıyla, Ukraynalılarla ilgili her şey onun için anlamsız” ifadelerini kullandı.Zelenskiy daha önce, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin İstanbul'da diplomatik görüşmelerin sürdürülmesini ‘anlamsız’ bulduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/nato-zirvesinde-ukrayna-yerine-savunma-harcamalarinin-artirilmasina-odaklanilacak-1096790307.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul
Zaharova: Zelenskiy hiçbir zaman vatandaşlarını umursamadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerin insan hayatını öncelediği için Vladimir Zelenskiy için ‘anlamsız’ olduğunu belirtti.
Zelenskiy’in ‘Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin sürdürülmesinin anlamsız olduğu’ yönündeki açıklamsını Sputnik’e değerlendiren Zaharova, çünkü bu görüşmelerin para ve silah tedarikini değil, insanları öncelediğini söyledi.
Zaharova, “Zelenskiy, İstanbul'daki müzakerelerin sonuçlarını ‘anlamsız’buldu çünkü bu görüşmeler para ve silah tedarikiyledeğil, insanlarla ilgiliydi. O hiçbir zaman vatandaşlarıyla ilgilenmedi, onların kaderini umursamadı. Onların geleceğini öncelikli olarak görmedi. Dolayısıyla, Ukraynalılarla ilgili her şey onun için anlamsız” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy daha önce, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin İstanbul'da diplomatik görüşmelerin sürdürülmesini ‘anlamsız’ bulduğunu ifade etmişti.