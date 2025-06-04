https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/nato-zirvesinde-ukrayna-yerine-savunma-harcamalarinin-artirilmasina-odaklanilacak-1096790307.html
NATO Zirvesi’nde Ukrayna yerine savunma harcamalarının artırılmasına odaklanılacak
NATO Zirvesi’nde Ukrayna yerine savunma harcamalarının artırılmasına odaklanılacak
Sputnik Türkiye
NATO Zirvesi’nde odak noktanın Ukrayna değil, üye ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde ABD Başkanı Donald Trump'ı tatmin edecek bir anlaşmaya... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T12:21+0300
2025-06-04T12:21+0300
2025-06-04T12:28+0300
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nato
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abd
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Fransa kökenli uluslararası haber ajansı Agence France-Presse, Lahey'deki NATO Zirvesi’nde savunma harcamalarının artırılması konusu üzerinde odaklanılacağını bildirdi.Adı açıklanmaya diplomatlara dayandırılan haberde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Ukrayna'nın zirvede ‘öncelikli’ konu olmaya devam edeceğinde ısrar ettiği anımsatılarak şu ifadeye yer verildi: “Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de yapılacak NATO Zirvesine davet edildiğini söylemiş, ancak davetin şahsen kendisine yapılıp yapılmadığını belirtmemişti.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO üyesi ülkelerin harcamalarını GSYH'nin yüzde 3.5'ine çıkarmalarını ve GSYH'nin yüzde 1.5'ini de ek savunma ihtiyaçlarına ayırmalarını önermişi. Bu, müttefiklerinden GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya harcamalarını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın talebini karşılayacak, oysa ABD'nin kendisi bile şu anda bu kadar harcama yapmıyor.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamasına kararlılıkla karşı çıkarak bunun çatışmaların uzamasına ve daha fazla sivil can kaybına yol açacağını vurguluyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/pentagon-sefi-hegsethten-bir-ilk-ukraynaya-yardim-toplantisina-katilmayacak-1096786091.html
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nato, ukrayna, abd, donald trump, vladimir zelenskiy, rusya
nato, ukrayna, abd, donald trump, vladimir zelenskiy, rusya
NATO Zirvesi’nde Ukrayna yerine savunma harcamalarının artırılmasına odaklanılacak
12:21 04.06.2025 (güncellendi: 12:28 04.06.2025)
NATO Zirvesi’nde odak noktanın Ukrayna değil, üye ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde ABD Başkanı Donald Trump'ı tatmin edecek bir anlaşmaya varılması konusunun olacağı belirtildi.
Fransa kökenli uluslararası haber ajansı Agence France-Presse, Lahey'deki NATO Zirvesi’nde savunma harcamalarının artırılması konusu üzerinde odaklanılacağını bildirdi.
Adı açıklanmaya diplomatlara dayandırılan haberde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Ukrayna'nın zirvede ‘öncelikli’ konu olmaya devam edeceğinde ısrar ettiği anımsatılarak şu ifadeye yer verildi: “
Ancak diplomatlar, Trump'ın GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya harcama talebini karşılayacak ve ABD'yi NATO'da tutacak bir harcama anlaşmasına varılmasına odaklanıldığını söylüyor.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de yapılacak NATO Zirvesine davet edildiğini söylemiş, ancak davetin şahsen kendisine yapılıp yapılmadığını belirtmemişti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO üyesi ülkelerin harcamalarını GSYH'nin yüzde 3.5'ine çıkarmalarını ve GSYH'nin yüzde 1.5'ini de ek savunma ihtiyaçlarına ayırmalarını önermişi. Bu, müttefiklerinden GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya harcamalarını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın talebini karşılayacak, oysa ABD'nin kendisi bile şu anda bu kadar harcama yapmıyor.
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamasına kararlılıkla karşı çıkarak bunun çatışmaların uzamasına ve daha fazla sivil can kaybına yol açacağını vurguluyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.