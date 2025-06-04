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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zaharova-ukraynanin-339-cocuk-listesi-10-binlerce-cocuk-kacirildigi-yalanini-yayanlar-icin-sok-1096791371.html
Zaharova: Ukrayna'nın 339 çocuk listesi, 10 binlerce çocuk kaçırıldığı yalanını yayanlar için şok etkisi yarattı
Zaharova: Ukrayna'nın 339 çocuk listesi, 10 binlerce çocuk kaçırıldığı yalanını yayanlar için şok etkisi yarattı
Sputnik Türkiye
Rusya'yı silahlı faaliyetler sırasında Ukraynalı çocukları kaçırmakla suçlayan Kiev rejiminin bu yalanı bizzat çürütmesine bir tepki de Zaharova'dan geldi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T12:33+0300
2025-06-04T12:33+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın İstanbul'daki müzakereler sırasında Rus tarafına teslim ettiği 339 kayıp çocuk listesinin, 10 binlerce çocuk kaçırıldığına dair yalan haberler yayanları şoka uğrattığını belirtti.İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, ikinci tur müzakereler sırasında Ukrayna tarafının kendilerine çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan 339 çocuğun yer aldığı bir liste verdiğini duyurmuştu.Bu listeye ilişkin olarak Telegram hesabından bir paylaşım yapan Zaharova, Kiev'in kendi lehine manipülasyon yapanları bizzat boşa çıkardığını vurguladı.Zaharova, "Ne yazık ki, yalan haberleri yayanlardan biri de BM Sekreteryası oldu. Buça hakkında, 'binlerce kaçırılmış Ukraynalı çocuk' hakkında hikayeler anlattıklarını, Rus askerlerini Ukraynalı kadınlara karşı cinsel şiddet uygulamakla suçladıklarını iyi hatırlıyoruz. Üç yıldır, Genel Sekreter (Antonio Guterres), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un düzenli hatırlatmalarına rağmen, Buça'nın sözde kurbanlarının bir listesini ele geçirme fırsatı bulamadı" dedi.Guterres'in temsilcilerinin, Rus askerlere yönelik suçlamalarla tüm dünyanın önünde kendilerini rezil ettiğini belirten Zaharova, "Bu suçlamaların tamamen Kiev rejiminin düpedüz yalanları ve hasta fantezileri temelinde uydurulmuş olduğu ortaya çıktı. On binlerce kaçırılmış çocuk hakkındaki hikayeler de aynı şekilde yalan çıktı, zira İstanbul'da teslim edilen kayıp Ukraynalı çocukların listesi sadece 339 kişiyi içeriyordu" dedi.Rus Dışişleri Sözcüsü, Kiev'in listesinin bu arsız yalan haberlerin yayılmasına katılan herkes için bir şok olduğunun altını çizdi.Medinskiy, İstanbul'daki ikinci turun ardından basına yaptığı açıklamada Rus askerlerin tek bir çocuk dahi kaçırmadığını vurgulayarak "Rusya, çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan 339 çocuğun adının yer aldığı bir listeyi Ukrayna tarafından teslim aldı. Rusya'nın kaçırdığı tek bir çocuk yok, sadece Rus askerlerinin kurtardığı çocuklar var. Rusya, çocukların ebeveynleri ve yasal vasilerinin bulunması halinde çocukları Ukrayna'ya iade edecek. Rusya, ebeveynleriyle iletişimi kopan Ukraynalı çocukların listesi etrafındaki istisnasız her durumu gözden geçiriyor. Rusya, son dönemde 101 çocuk iade ederken, Ukrayna ise yaklaşık 20 çocuğu teslim etti. Kiev, çocuk kaçırma konusunu 'şefkatli Avrupalılar için bir şov' malzemesi haline getirdi" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/ukraynanin-rus-hava-uslerine-saldirisi-rusyanin-muharebe-sahasindaki-ustunlugunu-etkilemeyecek-1096783565.html
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haberler, vladimir medinskiy, antonio guterres, rusya, ukrayna, kiev, telegram, mariya zaharova, sergey lavrov, kayıp çocuklar
haberler, vladimir medinskiy, antonio guterres, rusya, ukrayna, kiev, telegram, mariya zaharova, sergey lavrov, kayıp çocuklar

Zaharova: Ukrayna'nın 339 çocuk listesi, 10 binlerce çocuk kaçırıldığı yalanını yayanlar için şok etkisi yarattı

12:33 04.06.2025
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© Sputnik
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Rusya'yı silahlı faaliyetler sırasında Ukraynalı çocukları kaçırmakla suçlayan Kiev rejiminin bu yalanı bizzat çürütmesine bir tepki de Zaharova'dan geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın İstanbul'daki müzakereler sırasında Rus tarafına teslim ettiği 339 kayıp çocuk listesinin, 10 binlerce çocuk kaçırıldığına dair yalan haberler yayanları şoka uğrattığını belirtti.

İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, ikinci tur müzakereler sırasında Ukrayna tarafının kendilerine çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan 339 çocuğun yer aldığı bir liste verdiğini duyurmuştu.

Bu listeye ilişkin olarak Telegram hesabından bir paylaşım yapan Zaharova, Kiev'in kendi lehine manipülasyon yapanları bizzat boşa çıkardığını vurguladı.

Zaharova, "Ne yazık ki, yalan haberleri yayanlardan biri de BM Sekreteryası oldu. Buça hakkında, 'binlerce kaçırılmış Ukraynalı çocuk' hakkında hikayeler anlattıklarını, Rus askerlerini Ukraynalı kadınlara karşı cinsel şiddet uygulamakla suçladıklarını iyi hatırlıyoruz. Üç yıldır, Genel Sekreter (Antonio Guterres), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un düzenli hatırlatmalarına rağmen, Buça'nın sözde kurbanlarının bir listesini ele geçirme fırsatı bulamadı" dedi.

Guterres'in temsilcilerinin, Rus askerlere yönelik suçlamalarla tüm dünyanın önünde kendilerini rezil ettiğini belirten Zaharova, "Bu suçlamaların tamamen Kiev rejiminin düpedüz yalanları ve hasta fantezileri temelinde uydurulmuş olduğu ortaya çıktı. On binlerce kaçırılmış çocuk hakkındaki hikayeler de aynı şekilde yalan çıktı, zira İstanbul'da teslim edilen kayıp Ukraynalı çocukların listesi sadece 339 kişiyi içeriyordu" dedi.

Rus Dışişleri Sözcüsü, Kiev'in listesinin bu arsız yalan haberlerin yayılmasına katılan herkes için bir şok olduğunun altını çizdi.

Medinskiy, İstanbul'daki ikinci turun ardından basına yaptığı açıklamada Rus askerlerin tek bir çocuk dahi kaçırmadığını vurgulayarak "Rusya, çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan 339 çocuğun adının yer aldığı bir listeyi Ukrayna tarafından teslim aldı. Rusya'nın kaçırdığı tek bir çocuk yok, sadece Rus askerlerinin kurtardığı çocuklar var. Rusya, çocukların ebeveynleri ve yasal vasilerinin bulunması halinde çocukları Ukrayna'ya iade edecek. Rusya, ebeveynleriyle iletişimi kopan Ukraynalı çocukların listesi etrafındaki istisnasız her durumu gözden geçiriyor. Rusya, son dönemde 101 çocuk iade ederken, Ukrayna ise yaklaşık 20 çocuğu teslim etti. Kiev, çocuk kaçırma konusunu 'şefkatli Avrupalılar için bir şov' malzemesi haline getirdi" ifadelerini kullanmıştı.
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'Ukrayna'nın Rus hava üslerine saldırısı, Rusya'nın muharebe sahasındaki üstünlüğünü etkilemeyecek'
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