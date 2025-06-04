ABD'de yayınlanan Politico gazetesindeki analizde, Kiev'in 1 Haziran'da Rus askeri hava üslerine yönelik saldırısının Rusya'nın muharebe sahasındaki üstünlüğünü etkilemeyeceği vurgulandı.



Rus ordusunun muharebe sahasında inisiyatifi elinde bulundurduğunu, dolayısıyla özel askeri harekatın gidişatında bir etkilenme olmayacağını yazan Politico, buna ek olarak Rusya'nın balistik füze ve SİHA üretimini artırdığının altını çizdi.



Haberde, Ukrayna'nın elinde sadece 8 Patriot kompleksi ile en fazla 200 Patriot füzesi kaldığına dikkat çekildi.



Gazete, Ukrayna'nın her bir Rus bombardımanını püskürtmek için 2 Patriot füzesi kullandığı bilgisini de paylaşarak Kiev için karamsar bir tablo çizdi.



Daha önce Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna ordusunun Rus hava üslerine düzenlediği saldırı sonucunda yaklaşık 40 Rus askeri uçağının imha edildiğine dair Kiev tarafından ikna edici kanıt sunulamayacağını yazmıştı.



Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlediğini bildirmişti.



Bakanlık, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki üslerde saldırıların püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki üslerde ise saldırılar sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve personel arasında can kaybı olmadığını duyurmuştu.