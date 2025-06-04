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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/ukraynanin-rus-hava-uslerine-saldirisi-rusyanin-muharebe-sahasindaki-ustunlugunu-etkilemeyecek-1096783565.html
'Ukrayna'nın Rus hava üslerine saldırısı, Rusya'nın muharebe sahasındaki üstünlüğünü etkilemeyecek'
'Ukrayna'nın Rus hava üslerine saldırısı, Rusya'nın muharebe sahasındaki üstünlüğünü etkilemeyecek'
Sputnik Türkiye
Pazar günü Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki askeri hava üslerine Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıların Rus Silahlı Kuvvetleri'nin üstünlüğünü... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T10:48+0300
2025-06-04T10:48+0300
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ABD'de yayınlanan Politico gazetesindeki analizde, Kiev'in 1 Haziran'da Rus askeri hava üslerine yönelik saldırısının Rusya'nın muharebe sahasındaki üstünlüğünü etkilemeyeceği vurgulandı.Rus ordusunun muharebe sahasında inisiyatifi elinde bulundurduğunu, dolayısıyla özel askeri harekatın gidişatında bir etkilenme olmayacağını yazan Politico, buna ek olarak Rusya'nın balistik füze ve SİHA üretimini artırdığının altını çizdi.Haberde, Ukrayna'nın elinde sadece 8 Patriot kompleksi ile en fazla 200 Patriot füzesi kaldığına dikkat çekildi.Gazete, Ukrayna'nın her bir Rus bombardımanını püskürtmek için 2 Patriot füzesi kullandığı bilgisini de paylaşarak Kiev için karamsar bir tablo çizdi.Daha önce Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna ordusunun Rus hava üslerine düzenlediği saldırı sonucunda yaklaşık 40 Rus askeri uçağının imha edildiğine dair Kiev tarafından ikna edici kanıt sunulamayacağını yazmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlediğini bildirmişti.Bakanlık, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki üslerde saldırıların püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki üslerde ise saldırılar sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve personel arasında can kaybı olmadığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kellogg-ukraynanin-rus-hava-uslerine-yonelik-saldirilari-catismanin-tirmanma-riskini-artirdi--1096776464.html
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abd, haberler, rusya, kiev, ukrayna, politico, rus silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha)
abd, haberler, rusya, kiev, ukrayna, politico, rus silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha)

'Ukrayna'nın Rus hava üslerine saldırısı, Rusya'nın muharebe sahasındaki üstünlüğünü etkilemeyecek'

10:48 04.06.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinОбучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами в полевом учебном центре "Небесный воин" ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами в полевом учебном центре Небесный воин ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Pazar günü Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki askeri hava üslerine Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıların Rus Silahlı Kuvvetleri'nin üstünlüğünü etkilemeyeceği belirtildi.
ABD'de yayınlanan Politico gazetesindeki analizde, Kiev'in 1 Haziran'da Rus askeri hava üslerine yönelik saldırısının Rusya'nın muharebe sahasındaki üstünlüğünü etkilemeyeceği vurgulandı.

Rus ordusunun muharebe sahasında inisiyatifi elinde bulundurduğunu, dolayısıyla özel askeri harekatın gidişatında bir etkilenme olmayacağını yazan Politico, buna ek olarak Rusya'nın balistik füze ve SİHA üretimini artırdığının altını çizdi.

Haberde, Ukrayna'nın elinde sadece 8 Patriot kompleksi ile en fazla 200 Patriot füzesi kaldığına dikkat çekildi.

Gazete, Ukrayna'nın her bir Rus bombardımanını püskürtmek için 2 Patriot füzesi kullandığı bilgisini de paylaşarak Kiev için karamsar bir tablo çizdi.

Daha önce Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna ordusunun Rus hava üslerine düzenlediği saldırı sonucunda yaklaşık 40 Rus askeri uçağının imha edildiğine dair Kiev tarafından ikna edici kanıt sunulamayacağını yazmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Bakanlık, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki üslerde saldırıların püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki üslerde ise saldırılar sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve personel arasında can kaybı olmadığını duyurmuştu.
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kellogg: Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik saldırıları çatışmanın tırmanma riskini artırdı
02:42
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