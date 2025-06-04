Kremlin: Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Erhan Güneş: 'Biz halkı mağdur etmek istemiyoruz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden yokuz?
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Meyra: 'Kaderin yönlendirmesine izin vermek bazen daha güzel oluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Deprem açısından ‘güvenli’ sanılan yerlerde yeni faylar oluşuyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD, Suriye için adı konulmamış bir Irak modeli düşünüyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:14
15 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
18:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:17
21 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
20:05
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı: 143 kalemin 111’inde fiyat artışı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Diyanet sakıncalı bulduğu kuran meallerini imha edebilecek
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Toygan Avanoğlu: 'Hayatımın sonuna kadar insanları mutlu etmeyi planlıyorum'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
15:10
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kremlin-ukrayna-kirim-koprusune-saldirdi-1096793776.html
Kremlin: Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldırdı
Kremlin: Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldırdı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne bir kez daha saldırı düzenlediği Kremlin Sarayı tarafından teyit edildi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T13:15+0300
2025-06-04T13:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kırım köprüsü
kremlin sarayı
dmitriy peskov
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083532462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7736932f00a6ebe7b18813649e7127a.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırdığını doğrulayarak herhangi bir hasar oluşmadığını ve köprünün hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.Kiev rejiminin barışçıl altyapı tesislerine yönelik saldırı girişimlerine devam ettiğini belirten Peskov, "Rus tarafı, Kiev rejiminin bilindik ve anlaşılır özünü dikkate alarak ilgili ihtiyati tedbirleri alıyor" diye konuştu.Müzakerelerin bir sonraki turu ne zaman?Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun hangi tarihte yapılacağına dair soruya şu yanıtı verdi:▪️Rusya ile Ukrayna arasındaki memorandum taslaklarının incelenmesi zaman alacak, bunun ardından müzakerelerin bir sonraki turunun tarihleri ​​üzerinde mutabakata varılacak.▪️Rusya ile Ukrayna arasında bir sonraki müzakerelerin tarihleri, tarafların hazırlığına bağlı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zaharova-ukraynanin-339-cocuk-listesi-10-binlerce-cocuk-kacirildigi-yalanini-yayanlar-icin-sok-1096791371.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083532462_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1037d0986dfed9e7d444c9c0a6c8d844.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kırım köprüsü, kremlin sarayı, dmitriy peskov, saldırı
ukrayna, kırım köprüsü, kremlin sarayı, dmitriy peskov, saldırı

Kremlin: Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldırdı

13:15 04.06.2025 (güncellendi: 13:24 04.06.2025)
© Sputnik / Константин МихальчевскийKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone ol
Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne bir kez daha saldırı düzenlediği Kremlin Sarayı tarafından teyit edildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırdığını doğrulayarak herhangi bir hasar oluşmadığını ve köprünün hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Kiev rejiminin barışçıl altyapı tesislerine yönelik saldırı girişimlerine devam ettiğini belirten Peskov, "Rus tarafı, Kiev rejiminin bilindik ve anlaşılır özünü dikkate alarak ilgili ihtiyati tedbirleri alıyor" diye konuştu.

Müzakerelerin bir sonraki turu ne zaman?

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun hangi tarihte yapılacağına dair soruya şu yanıtı verdi:

▪️Rusya ile Ukrayna arasındaki memorandum taslaklarının incelenmesi zaman alacak, bunun ardından müzakerelerin bir sonraki turunun tarihleri ​​üzerinde mutabakata varılacak.

▪️Rusya ile Ukrayna arasında bir sonraki müzakerelerin tarihleri, tarafların hazırlığına bağlı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: Ukrayna'nın 339 çocuk listesi, 10 binlerce çocuk kaçırıldığı yalanını yayanlar için şok etkisi yarattı
12:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала