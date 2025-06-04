Kremlin: Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldırdı
13:15 04.06.2025 (güncellendi: 13:24 04.06.2025)
© Sputnik / Константин МихальчевскийKırım Köprüsü
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone ol
Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne bir kez daha saldırı düzenlediği Kremlin Sarayı tarafından teyit edildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırdığını doğrulayarak herhangi bir hasar oluşmadığını ve köprünün hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.
Kiev rejiminin barışçıl altyapı tesislerine yönelik saldırı girişimlerine devam ettiğini belirten Peskov, "Rus tarafı, Kiev rejiminin bilindik ve anlaşılır özünü dikkate alarak ilgili ihtiyati tedbirleri alıyor" diye konuştu.
Kiev rejiminin barışçıl altyapı tesislerine yönelik saldırı girişimlerine devam ettiğini belirten Peskov, "Rus tarafı, Kiev rejiminin bilindik ve anlaşılır özünü dikkate alarak ilgili ihtiyati tedbirleri alıyor" diye konuştu.
Müzakerelerin bir sonraki turu ne zaman?
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun hangi tarihte yapılacağına dair soruya şu yanıtı verdi:
▪️Rusya ile Ukrayna arasındaki memorandum taslaklarının incelenmesi zaman alacak, bunun ardından müzakerelerin bir sonraki turunun tarihleri üzerinde mutabakata varılacak.
▪️Rusya ile Ukrayna arasında bir sonraki müzakerelerin tarihleri, tarafların hazırlığına bağlı.
▪️Rusya ile Ukrayna arasındaki memorandum taslaklarının incelenmesi zaman alacak, bunun ardından müzakerelerin bir sonraki turunun tarihleri üzerinde mutabakata varılacak.
▪️Rusya ile Ukrayna arasında bir sonraki müzakerelerin tarihleri, tarafların hazırlığına bağlı.