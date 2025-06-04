Uşakov: Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya Lideri Putin ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin 1 saat 10 dakika sürdüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili gazetecilere bilgi verdi.
Uşakov’un açıklamalarından öne çıkan noktalar:
Putin, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yürütülen müzakerelerin yararlı olduğunu vurguladı.
Kiev rejimi adeta bir terör örgütüne dönüşmüş durumda.
Liderler, Ukrayna çatışmasının çözümüne ilişkin mutabakat metinlerini görüşmedi.
Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme konusu gündeme gelmedi
Trump, Putin'e ABD'nin Rusya'nın hava üslerine saldırı planlarından haberdar olmadığını söyledi.
“Rusya’nın teröristlerle müzakereleri” sorusuna: Çözüm için uygun doğrultuda temaslar yapılabilir.
Trump, Rusya'nın nükleer anlaşma konusunda İran'la birlikte çalışması durumunda minnettar olacağını söyledi.
Putin ve Trump, büyük potansiyele sahip olan iki ülke arasındaki işbirliğinin yeniden kurulması konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Liderler, görüş alışverişini olumlu ve verimli olarak nitelendirdi.
Liderler, Ukrayna konusunda üst düzey ve diğer kanallardan temasları sürdürme konusunda anlaştı.