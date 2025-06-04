https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/uretim-kapasitesi-3-katina-cikti-bayramda-gunluk-bin-750-ton-baklava-tuketimi-bekleniyor-iste-1096785193.html

Üretim kapasitesi 3 katına çıktı: Bayramda günlük bin 750 ton baklava tüketimi bekleniyor, işte fiyatlarda son durum

Üretim kapasitesi 3 katına çıktı: Bayramda günlük bin 750 ton baklava tüketimi bekleniyor, işte fiyatlarda son durum

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala baklava üreticileri tam kapasite çalışıyor. BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, bayram süresince günlük bin 750 ton baklava... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T11:17+0300

2025-06-04T11:17+0300

2025-06-04T11:17+0300

ekonomi̇

mehmet yıldırım

yıldırım

kurban bayramı

baklava

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Kurban Bayramı'na 2 gün kaldı. Bayram yaklaşırken, Türkiye genelinde baklavaya olan talep hızla arttı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, bu yıl bayram süresince günlük bin 750 ton baklava tüketimi beklendiğini açıkladı.Tatlı imalathanelerinde 3 kat mesaiBayram öncesi hazırlıklar, arife gününden iki gün önce başladı. Tatlı imalathanelerinde üretim kapasitesi 3 katına çıktı. Bayramın üçüncü gününe kadar sürecek olan yoğunluk, hem fiziki hem de online siparişleri kapsıyor. Üreticiler, talepleri karşılamak için tam kapasite ve aralıksız çalışıyor.En çok tercih edilenler: Klasikler ve soğuk baklavaYıldırım, en fazla talep gören ürünlerin başında klasik fıstıklı baklava, şöbiyet, midye baklava ve sıcak havalarla birlikte popülerleşen soğuk baklava olduğunu belirtti. Bu ürünlerin bayram sofralarının vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.'Ucuz baklavayı tercih etmemeli'Mehmet Yıldırım, baklava alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun ham madde kalitesi olduğunu vurguladı. Ucuz baklavalar konusunda şu uyarıyı yaptı:"Geçtiğimiz günlerde basına da yansıdığı gibi küflenmiş cevizler kullanan işletmeleri gördük. Bu dönemde özellikle tüketicilerin ucuz ürünleri tercih etmemesi lazım. Kaliteli baklava yemek isteyen tüketici ucuz baklavayı tercih etmemeli."Baklava fiyatları ne kadar? Kalite ne kadarına mal olur?Yıldırım, kaliteli bir kilogram fıstıklı baklavanın fiyatının 1400 – 1600 TL aralığında olduğunu belirtirken, piyasada 500 – 600 TL’ye de satılan baklavaların bulunduğunu ifade etti. Ancak 200 – 250 TL’lik ürünlerin sağlık riski taşıyabileceği konusunda uyardı. Ortalama fiyatların 600 TL ile 1600 TL arasında değiştiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/baktad-baskani-baklava-icin-asgari-fiyat-vererek-sahteleri-konusunda-uyardi-altin-sarisi-renk-az-1094871471.html

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