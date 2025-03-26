https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/baktad-baskani-baklava-icin-asgari-fiyat-vererek-sahteleri-konusunda-uyardi-altin-sarisi-renk-az-1094871471.html

BAKTAD Başkanı, baklava için asgari fiyat vererek sahteleri konusunda uyardı: 'Altın sarısı renk, az şerbete dikkat'

BAKTAD Başkanı, baklava için asgari fiyat vererek sahteleri konusunda uyardı: 'Altın sarısı renk, az şerbete dikkat'

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı'na günler kala baklava tüketimi yeniden gündemde. BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, "400-500 TL altına satılan baklavalara şüpheyle yaklaşılmalı"... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T14:32+0300

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2025 Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Bayrama sayılı günler kala tatlı hazırlıkları başladı. Bayramın en çok tercih edilen lezzeti olan baklava, yine sofraların vazgeçilmezi olacak. Ancak Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, özellikle ucuz fiyatlarla satılan baklavalara karşı uyardı.Baklava fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi?Mehmet Yıldırım, baklava fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Ramazan Bayramı'ndan dolayı bir artış söz konusu değil. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz" dedi. Baklava fiyatlarının malzemesine göre farklılık gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, birinci kalite, yüzde yüz tereyağlı baklavanın kilosunun 1200-1400 TL arasında değiştiğini bildirdi. BAKTAD Başkanı, "800 liraya da var, 500 liraya da var. Endüstriyel olarak üretilen baklavalar var, onlar çok ucuza satılıyor. Biz tüketicinin onları almasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü sağlıksız şekilde yapılan ürünlerdir. Buna çok dikkat etmek lazım. Basında da görüyoruz, yer fıstığını gıda boyası ile boyuyorlar, şeker yerine mısır unu kullanılıyor. Özellikle zincir marketlerde satılan baklavalar" diye konuştu.500 TL altı baklava riskliYıldırım, "Tüketiciler, 400-500 TL altına satılan baklavalara şüphe ile yaklaşması lazım" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:"400-500 TL’ye yapılan baklava da nasıl yapılıyor? Malzeme miktarı az, makine işçiliği yok, bol şuruplu, bol şekerli... Dikkat etmesi lazım. Tüketilir mi? Tüketilir. Ama baklavayı da yanlış tanımış olur."Evde baklava yapımı zor, ama mümkünEvde baklava yapımına dair soruları da yanıtlayan Yıldırım, "Baklava yapmak meşakkatli bir iş. Bazı ev hanımları uğraşmayı seviyor. Evde yapabiliyorsa evde yapsınlar ama dediğim gibi, evde de yapsan, bizim birinci sınıf baklavamız gibi olmaz. Ev baklavaları var, geçmişte ninelerimiz yapardı, bu kültürdü olabilir ama meşakkatli bir iş olduğunu bilmek lazım. Sadece YouTube videolarına, Instagram videolarına bakarak hiçbir ev hanımı baklava yapamaz. Yapabilir ama istenilen düzeyi tutturamaz. Birkaç sefer denemek lazım. Tecrübeden sonra olur" ifadelerini kullandı.İyi baklava nasıl anlaşılır?İyi bir baklavanın özellikleri hakkında da bilgi veren Yıldırım, "Altın sarısı ve parlak bir görünüm, az şerbet, kabarık katlar, tereyağı ve fıstık kokusu ile damağa hitap eden kıvam" gibi unsurların önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, çatal ile alındığında şerbetin damlamaması gerektiğini de vurguladı.Yıldırım, "Teknoloji o kadar ilerledi ki, biz baklava ustaları bile gördüğümüzde anlayamıyoruz" diyerek, tüketicilerin görsel olarak sahte ürünleri ayırt etmesinin neredeyse imkânsız hale geldiğini ifade etti.Alternatif tatlı arayanlara şekerpare önerisiBaklava fiyatlarının yüksekliğinden yakınan tüketiciler için diğer tatlıları sıralayan Yıldırım, "Şekerparelerin fiyatları biraz daha düşük. Onlar da piyasada değişkenlik gösteriyor. Şekerparede de mısır şurubu kullanılmaması lazım. Bunu sorabilirler satıcıya. Şerbeti dışında çok fazla sahtekârlık yok. İçerisine fıstık katılmıyor, ceviz katılmıyor. Onları alabilirler, onlar ekonomik bir tatlı. 200-300 TL civarında" diye konuştu.

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