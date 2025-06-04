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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/ukrayna-ordusu-arkasina-bile-bakmadan-kaciyor-iki-yerlesim-daha-rus-guclerin-kontrolunde-1096795290.html
Ukrayna ordusu arkasına bile bakmadan kaçıyor: İki yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde
Ukrayna ordusu arkasına bile bakmadan kaçıyor: İki yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda biri Sumi Bölgesi’nde, diğeri de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) olmak üzere iki yerleşim biriminin düşman güçlerinden alındığını belirtti.Bakanlığın açıklamasına göre, 'Sever' (Kuzey) askeri grubu, Sumi Bölgesi’nin Kondratovka köyünü aktif faaliyetler sonucunda ele geçirdi.Ayrıca ‘Zapad’ (Batı) askeri grubuna bağlı birimler de kararlı eylemler sonucu DHC’nin Redkodub köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1475'den fazla asker, 3 tank ve 17 zırhlı savaş aracı yitirdi.Savaş uçakları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleriyle Ukrayna'daki 133 noktaya düzenlenen grup saldırısı sonucu Alman yapımı IRIS-T hava savunma füze sistemi, yakıt üretim işletmesi, İHA imalat atölyeleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Ayrıca 3 adet ABD yapımı HIMARS roketi ve 109 İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/nato-zirvesinde-ukrayna-yerine-savunma-harcamalarinin-artirilmasina-odaklanilacak-1096790307.html
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rusya, ukrayna, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, iris-t
rusya, ukrayna, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, iris-t

Ukrayna ordusu arkasına bile bakmadan kaçıyor: İki yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde

14:02 04.06.2025
© Sputnik / Михаил Андроник / Multimedya arşivine gidinDonbass - Donetsk - Rusya - Ukrayna
Donbass - Donetsk - Rusya - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Михаил Андроник
/
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda biri Sumi Bölgesi’nde, diğeri de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) olmak üzere iki yerleşim biriminin düşman güçlerinden alındığını belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre, 'Sever' (Kuzey) askeri grubu, Sumi Bölgesi’nin Kondratovka köyünü aktif faaliyetler sonucunda ele geçirdi.
Ayrıca ‘Zapad’ (Batı) askeri grubuna bağlı birimler de kararlı eylemler sonucu DHC’nin Redkodub köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1475'den fazla asker, 3 tank ve 17 zırhlı savaş aracı yitirdi.
Savaş uçakları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleriyle Ukrayna'daki 133 noktaya düzenlenen grup saldırısı sonucu Alman yapımı IRIS-T hava savunma füze sistemi, yakıt üretim işletmesi, İHA imalat atölyeleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Ayrıca 3 adet ABD yapımı HIMARS roketi ve 109 İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
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