https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/uaea-genel-direktoru-rafael-grossi-uaea-cernobil-nukleer-santralinin-koruma-alaninin-onariminda-yer-1096776663.html

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi: UAEA Çernobil nükleer santralinin koruma alanının onarımında yer almayı planlıyor

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi: UAEA Çernobil nükleer santralinin koruma alanının onarımında yer almayı planlıyor

Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, drone saldırısıyla zarar gören Çernobil Nükleer Santrali'nin koruyucu örtüsünün onarımına... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T03:53+0300

2025-06-04T03:53+0300

2025-06-04T03:53+0300

dünya

çernobil nükleer santrali

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

rusya devlet duması

çernobil

kiev

ukrayna

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UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, drone saldırısıyla zarar gören Çernobil Nükleer Santrali'nin koruyucu örtüsünün onarımına Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın katılmayı planladığını belirtti.Grossi yaptığı açıklamada, "Yılın başında hasar gördüğünü hatırlayacağınız Çernobil Nükleer Santrali'nin koruyucu örtüsüne ilişkin yürütülmesi gereken önemli onarım çalışmalarına UAEA'nın nasıl katkıda bulunabileceğine dair yolları ve araçları değerlendiriyoruz" dedi.UAEA Başkanı, çalışmaların yürütülebilmesi için Çernobil nükleer santrali yakınlarındaki askeri faaliyetlerin en aza indirilmesi ya da durdurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.UAEA personeli patlama mahallini inceledi ve dronun, koruyucu yapının çatısında yaklaşık altı metre çapında bir delik açtığını, ancak yapının genel bütünlüğünün zarar görmediğini tespit etti. Ayrıca yapılan ölçümler, radyasyon seviyesinin normalin üzerinde olmadığını gösterdi. Grossi, bu olayın Çernobil’deki nükleer risklerin hala sürdüğüne işaret ettiğini ifade etti.Münih Güvenlik Konferansı'nın başladığı gün, Çernobil nükleer santralinin lahitine yapılan bir insansız hava aracı saldırısının videosu sosyal medyada yayınlanmış, Ukrayna medyası bunun bir saldırı dronu tarafından gerçekleştirildiğini yazmıştı. Kiev rejimi Rusya'yı suçlamaya çalışmış ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı. Rusya Devlet Duması, Çernobil lahitine yapılan saldırıyı Münih konferansı öncesinde Kiev'in bir provokasyonu olarak nitelendirmişi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın nükleer enerji tesislerine saldırı düzenlediği yönündeki her türlü iddianın provokasyon ve çarpıtma olduğunu belirterek, Kiev’in bu tür eylemlerden çekinmediğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kellogg-ukraynanin-rus-hava-uslerine-yonelik-saldirilari-catismanin-tirmanma-riskini-artirdi--1096776464.html

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çernobil nükleer santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rusya devlet duması, çernobil, kiev, ukrayna