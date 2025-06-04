https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/merakla-bekleniyordu-meb-duyurdu-15-haziranda-yapilacak-lgs-giris-bilgileri-aciklandi-1096782655.html

Merakla bekleniyordu, MEB duyurdu: 15 Haziran'da yapılacak LGS giriş bilgileri açıklandı

Merakla bekleniyordu, MEB duyurdu: 15 Haziran'da yapılacak LGS giriş bilgileri açıklandı

Sputnik Türkiye

lgs giriş yerleri

2025-06-04T10:10+0300

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı.LGS bilgileri nereden öğrenilir?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek.Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.2025 LGS ne zaman?Bu sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.LGS saat kaçta başlıyor?İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.LGS kaç dakika sürüyor?Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/yks-icin-son-gun-osym-baskani-duyurdu-1094142688.html

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