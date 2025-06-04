https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/spief-2025-kapsaminda-rusya-ile-turkiye-arasinda-is-diyalogu-duzenlenecek-1096793653.html
SPIEF-2025 kapsamında Rusya ile Türkiye arasında iş diyaloğu düzenlenecek
SPIEF-2025 kapsamında Rusya ile Türkiye arasında iş diyaloğu düzenlenecek
Sputnik Türkiye
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) 2025 kapsamında Rusya ile Türkiye arasında iş diyaloğu düzenleneceği öğrenildi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T13:13+0300
2025-06-04T13:13+0300
2025-06-04T13:13+0300
dünya
rusya
st. petersburg
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
türkiye
anton kobyakov
iş adamı
rus-türk i̇şadamları birliği (rti̇b)
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Roscongress Vakfı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre SPIEF 2025, Rus ve Türk iş insanlarının gerçekleştireceği diyaloğa ev sahipliği yapacak.Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı, SPIEF Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov’un sözlerinin alıntılandığı açıklamada, “Rusya ve Türkiye uzun yıllardır büyük ölçekli ekonomik işbirliği geliştiriyor. SPIEF'teki iş diyaloğu, sanayiden turizme kadar temel sektörlerde ortaklığı genişletmeye yönelik önemli bir adım olacak. Bu her iki ülkeden iş temsilcileri için doğrudan bağlantılar kurmak, deneyimlerini paylaşmak ve birlikte yeni büyüme alanları aramak için imkan olacak” ifadeleri kullanıldı.Etkinliği düzenleme girişiminin, bünyesinde yaklaşık 100 şirketin yer aldığı Rus Türk İşadamları Birliği’ne (RTİB) ait olduğu ifade edildi.18-21 Haziran’da düzenlenecek olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun 2025 yılındaki başlıca konusu, ‘Ortak Değerler Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temelidir’ olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/spief-2025-organizasyon-komitesi-toplantisi-moskovada-yapildi-1090669487.html
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rusya, st. petersburg, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), türkiye, anton kobyakov, iş adamı, rus-türk i̇şadamları birliği (rti̇b)
rusya, st. petersburg, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), türkiye, anton kobyakov, iş adamı, rus-türk i̇şadamları birliği (rti̇b)
SPIEF-2025 kapsamında Rusya ile Türkiye arasında iş diyaloğu düzenlenecek
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) 2025 kapsamında Rusya ile Türkiye arasında iş diyaloğu düzenleneceği öğrenildi.
Roscongress Vakfı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre SPIEF 2025, Rus ve Türk iş insanlarının gerçekleştireceği diyaloğa ev sahipliği yapacak.
Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı, SPIEF Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov’un sözlerinin alıntılandığı açıklamada, “Rusya ve Türkiye uzun yıllardır büyük ölçekli ekonomik işbirliği geliştiriyor. SPIEF'teki iş diyaloğu, sanayiden turizme kadar temel sektörlerde ortaklığı genişletmeye yönelik önemli bir adım olacak. Bu her iki ülkeden iş temsilcileri için doğrudan bağlantılar kurmak, deneyimlerini paylaşmak ve birlikte yeni büyüme alanları aramak için imkan olacak” ifadeleri kullanıldı.
Etkinliği düzenleme girişiminin, bünyesinde yaklaşık 100 şirketin yer aldığı Rus Türk İşadamları Birliği’ne (RTİB) ait olduğu ifade edildi.
18-21 Haziran’da düzenlenecek olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun 2025 yılındaki başlıca konusu, ‘Ortak Değerler Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temelidir’ olacak.