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SPIEF-2025 kapsamında Rusya ile Türkiye arasında iş diyaloğu düzenlenecek
SPIEF-2025 kapsamında Rusya ile Türkiye arasında iş diyaloğu düzenlenecek
Sputnik Türkiye
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) 2025 kapsamında Rusya ile Türkiye arasında iş diyaloğu düzenleneceği öğrenildi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
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Roscongress Vakfı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre SPIEF 2025, Rus ve Türk iş insanlarının gerçekleştireceği diyaloğa ev sahipliği yapacak.Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı, SPIEF Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov’un sözlerinin alıntılandığı açıklamada, “Rusya ve Türkiye uzun yıllardır büyük ölçekli ekonomik işbirliği geliştiriyor. SPIEF'teki iş diyaloğu, sanayiden turizme kadar temel sektörlerde ortaklığı genişletmeye yönelik önemli bir adım olacak. Bu her iki ülkeden iş temsilcileri için doğrudan bağlantılar kurmak, deneyimlerini paylaşmak ve birlikte yeni büyüme alanları aramak için imkan olacak” ifadeleri kullanıldı.Etkinliği düzenleme girişiminin, bünyesinde yaklaşık 100 şirketin yer aldığı Rus Türk İşadamları Birliği’ne (RTİB) ait olduğu ifade edildi.18-21 Haziran’da düzenlenecek olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun 2025 yılındaki başlıca konusu, ‘Ortak Değerler Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temelidir’ olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/spief-2025-organizasyon-komitesi-toplantisi-moskovada-yapildi-1090669487.html
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rusya, st. petersburg, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), türkiye, anton kobyakov, iş adamı, rus-türk i̇şadamları birliği (rti̇b)

SPIEF-2025 kapsamında Rusya ile Türkiye arasında iş diyaloğu düzenlenecek

13:13 04.06.2025
SPIEF 2024
SPIEF 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) 2025 kapsamında Rusya ile Türkiye arasında iş diyaloğu düzenleneceği öğrenildi.
Roscongress Vakfı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre SPIEF 2025, Rus ve Türk iş insanlarının gerçekleştireceği diyaloğa ev sahipliği yapacak.
Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı, SPIEF Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov’un sözlerinin alıntılandığı açıklamada, “Rusya ve Türkiye uzun yıllardır büyük ölçekli ekonomik işbirliği geliştiriyor. SPIEF'teki iş diyaloğu, sanayiden turizme kadar temel sektörlerde ortaklığı genişletmeye yönelik önemli bir adım olacak. Bu her iki ülkeden iş temsilcileri için doğrudan bağlantılar kurmak, deneyimlerini paylaşmak ve birlikte yeni büyüme alanları aramak için imkan olacak” ifadeleri kullanıldı.
Etkinliği düzenleme girişiminin, bünyesinde yaklaşık 100 şirketin yer aldığı Rus Türk İşadamları Birliği’ne (RTİB) ait olduğu ifade edildi.
18-21 Haziran’da düzenlenecek olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun 2025 yılındaki başlıca konusu, ‘Ortak Değerler Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temelidir’ olacak.
SPIEF 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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SPIEF 2025 Organizasyon Komitesi toplantısı Moskova'da yapıldı
21 Kasım 2024, 20:32
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