https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/sosyal-medyada-tehlikeli-akim-ruj-ve-allik-yiyen-genc-kadin-zehirlenerek-oldu-1096802640.html

Sosyal medyada tehlikeli akım: Ruj ve allık yiyen genç kadın zehirlenerek öldü

Sosyal medyada tehlikeli akım: Ruj ve allık yiyen genç kadın zehirlenerek öldü

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada 'Guava Beauty' adıyla tanınan güzellik fenomeni Guava Shuishui, 24 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Ölüm haberi, 12 binden fazla takipçisi bulunan... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T17:29+0300

2025-06-04T17:29+0300

2025-06-04T17:29+0300

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Sosyal medyada 'Guava Beauty' adıyla bilinen güzellik fenomeni Guava Shuishui yaşamını yitirdi.24 yaşında olan Guava Shuishui’nin son paylaşımlarında makyaj ürünlerini yemesi dikkat çekmişti. Takipçileri için ruj ve allık gibi kozmetik ürünlerini yedikten sonra zehirlenerek öldüğü iddia edilen kadının vefat haberi, 12 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu.Sosyal medya kullanıcıları, 'mukbang' akımı yapan kadının paylaşımlarının kötü örnek olduğunu belirterek çoğu kez eleştiride bulunmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Lütfen kozmetik yemeyi teşvik etmeyin, bu ürünler kimyasal içeriyor” diyerek tepki göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sosyal-medya-fenomeni-efecan-kultur-hayatini-kaybetti-mukbang-akimi-nedir-tehlike-mi-saciyor-1094309015.html

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