https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/sosyal-medyada-tehlikeli-akim-ruj-ve-allik-yiyen-genc-kadin-zehirlenerek-oldu-1096802640.html
Sosyal medyada tehlikeli akım: Ruj ve allık yiyen genç kadın zehirlenerek öldü
Sosyal medyada tehlikeli akım: Ruj ve allık yiyen genç kadın zehirlenerek öldü
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada 'Guava Beauty' adıyla tanınan güzellik fenomeni Guava Shuishui, 24 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Ölüm haberi, 12 binden fazla takipçisi bulunan... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T17:29+0300
2025-06-04T17:29+0300
2025-06-04T17:29+0300
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Sosyal medyada 'Guava Beauty' adıyla bilinen güzellik fenomeni Guava Shuishui yaşamını yitirdi.24 yaşında olan Guava Shuishui’nin son paylaşımlarında makyaj ürünlerini yemesi dikkat çekmişti. Takipçileri için ruj ve allık gibi kozmetik ürünlerini yedikten sonra zehirlenerek öldüğü iddia edilen kadının vefat haberi, 12 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu.Sosyal medya kullanıcıları, 'mukbang' akımı yapan kadının paylaşımlarının kötü örnek olduğunu belirterek çoğu kez eleştiride bulunmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Lütfen kozmetik yemeyi teşvik etmeyin, bu ürünler kimyasal içeriyor” diyerek tepki göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sosyal-medya-fenomeni-efecan-kultur-hayatini-kaybetti-mukbang-akimi-nedir-tehlike-mi-saciyor-1094309015.html
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kozmetik, kozmetik etiketleri , dermokozmetik, ruj, makyaj, makyaj trendi, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya zirvesi
Sosyal medyada tehlikeli akım: Ruj ve allık yiyen genç kadın zehirlenerek öldü
Sosyal medyada 'Guava Beauty' adıyla tanınan güzellik fenomeni Guava Shuishui, 24 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Ölüm haberi, 12 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu. Ünlü fenomenin kozmetik malzemelerini yedikten sonra fenalaşarak öldüğü belirtildi.
Sosyal medyada 'Guava Beauty' adıyla bilinen güzellik fenomeni Guava Shuishui yaşamını yitirdi.
24 yaşında olan Guava Shuishui’nin son paylaşımlarında makyaj ürünlerini yemesi dikkat çekmişti. Takipçileri için ruj ve allık gibi kozmetik ürünlerini yedikten sonra zehirlenerek öldüğü iddia edilen kadının vefat haberi, 12 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu.
Sosyal medya kullanıcıları, 'mukbang' akımı yapan kadının paylaşımlarının kötü örnek olduğunu belirterek çoğu kez eleştiride bulunmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Lütfen kozmetik yemeyi teşvik etmeyin, bu ürünler kimyasal içeriyor” diyerek tepki göstermişti.